Mamata Banerjee Latest News: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बुधवार को तृणमूल कांग्रेस की रैली आयोजित की गई। इस रैली में अंडे फेंके गए और हंगामा हो गया। इसके बाद ममता बनर्जी ने अपना आपा खो दिया और अपनी ही पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं को थप्पड़ जड़ दिए।

टीएमसी ने यह रैली बारुईपुर में 11 वर्षीय नाबालिग के साथ रेप-हत्या के विरोध में निकाली थी। इसी दौरान कुछ लोग चोर-चोर के नारे लगने लगे और कुछ लोगों ने अंडे भी फेंके। इसके बाद टीएमसी और भाजपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हालांकि पुलिस ने हस्तक्षेप करके हालात को काबू किया।

भाजपा पर लगाए आरोप

टीएमसी ने आरोप लगाया कि यह हंगामा भाजपा के गुंडों ने किया है। इस रैली में भाजपा समर्थक जबरन घुस गए और उन्होंने इस दौरान मारपीट की। ममता ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अराजकता फैल चुकी है। पुलिस भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरह व्यवहार कर रही है।

समर्थकों को ममता ने मारे थप्पड़

इसी रैली के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा, जिसमें टीएमसी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को थप्पड़ मारती दिख रही हैं।

इस दौरान लोगों ने एक्स पर कहा, “सत्ता चली गई है, लेकिन घमंड नहीं गया। खबर है कि ममता बनर्जी ने अपनी ही पार्टी (TMC) के एक कार्यकर्ता को थप्पड़ मार दिया, जो सिर्फ भीड़ को संभालने की कोशिश कर रहा था।” एक अन्य वायरल वीडियो में दिखा कि ममता बनर्जी तीन लोगों को थप्पड़ मार रही हैं।

Mamata Banerjee loses it! Slaps her own TMC worker in public during Kalighat chaos.



Frustrated Didi couldn’t control the crowd 😂 pic.twitter.com/5N2YiamauG — Raghu (@IndiaTales7) July 8, 2026

वीडियो कालीघाट में ममता बनर्जी के घर के सामने का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा कि रैली के दौरान लोगों को ममता किनारे करने की कोशिश कर रही हैं। इसी बीच कुछ कार्यकर्ताओं उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं।

कहा जा रहा कि वो घायल टीएमसी कार्यकर्ताओं को अस्पताल भेजना के लिए कारों का इंतजाम कर रही थीं। इसी बीच ममता की सुरक्षा के लिए कई टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया। इसी दौरान उन्हीं में से कुछ को ममता थप्पड़ मारती दिखीं। एक समर्थक को उन्होंने गाल पर थप्पड़ मारा, जबकि दो को पीठ पर उन्होंने थप्पड़ जड़ा।

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पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में टीएमसी चीफ ममता बनर्जी के प्रोटेस्ट मार्च पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा कथित रूप से अंडे फेंकने ‘चोर-चोर’ के नारे लगाने का आरोप है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें