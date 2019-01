Bharat Bandh Today, 09th January 2019: सेंट्रेल ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आज दूसरा दिन है। पहले दिन हुईं घटनाओं को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रोडवेज बसों के ड्राइवरों को हेलमेट पहन कर बस चलाने का निर्देश दिया है। जिसके चलते जाधवपुर में रोडवेज बसों के ड्राइवर हेलमेट पहने नजर आए। बता दें कि दूसरे दिन की हड़ताल में बुधवार सुबह सियालदाह- लक्ष्मीकांतपुर और डायमंड हार्बर सेक्शन पर ट्रेन सेवा प्रभावित हुई है।

जारी है प्रदर्शन: बुधवार सुबह भी पश्चिम बंगाल से हड़ताल के दौरान प्रदर्शन की खबर सामने आई है। बता दें कि यहां सियालदाह- लक्ष्मीकांतपुर और डायमंड हार्बर सेक्शन पर ट्रेन सेवा प्रभावित हुई है। जानकरी के मुताबिक इस रूट पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन ओवरहेड वायर पर केले के पत्ते फेंक दिए हैं। हालांकि ओवरहेड वायर से केले के पत्तों को हटाने के लिए टॉवर वैन को भेज दिया गया है।

Banana leaves have also been thrown at & Basuldanga on Sealdah-Diamond Harbour sec. Tower vans have already been dispatched to remove the banana leaves from the overhead wire to restore normal services. Normal services are maintained over other sections of Sealdah division. https://t.co/yxm5frvR0E

