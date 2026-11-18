पश्चिम बंगाल के एक फेमस ईसाई मिशनरी स्कूल की टीचर ने आरोप लगाए हैं कि वह भगवा साड़ी पहनकर गई थीं, इसलिए उनसे स्कूल में कई तरह के तमाम सवाल पूछे गए और उन्हें चेतावनी दी गई।

इसके बाद पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री दीपक बर्मन ने बुधवार को कहा कि वह कोलकाता के एक प्रतिष्ठित ईसाई मिशनरी स्कूल में भगवा साड़ी पहनने पर एक शिक्षिका से कथित तौर पर पूछताछ किए जाने के मामले की जांच करेंगे और आरोप सही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

यह आरोप भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राज्य इकाई के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कुछ दिन पहले लगाया था। उन्होंने एक कार्यक्रम में दावा किया था कि सार्वजनिक स्थानों पर भगवा साड़ी पहनने को लेकर एक स्कूल की शिक्षिका से उसके एक सहकर्मी ने सवाल किए थे।

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‘स्कूल के अंदर भगवा साड़ी पहनना स्वीकार्य नहीं’

भट्टाचार्य ने आरोप लगाया था कि शिक्षिका से यह भी कथित तौर पर कहा गया था कि स्कूल के अंदर भगवा साड़ी पहनना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने ईसाई मिशनरी संस्थानों में धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी थी कि भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल विद्यालयों को संचालित नहीं होने दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मंगलवार को कहा था कि यदि किसी ईसाई मिशनरी स्कूल में शिक्षिका को भगवा साड़ी पहनने से रोकने के आरोप सही पाए जाते हैं तो राज्य सरकार संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगी या संस्थान का अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) रद्द कर देगी।

उन्होंने आगे कहा , ”मैं इस जानकारी की पुष्टि करूंगा, अगर आरोप सही हैं और यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ लिखित शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि संस्थान इसमें शामिल पाया जाता है तो उसका अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) रद्द कर दिया जाएगा।”

मुख्यमंत्री की टिप्पणी के बाद शिक्षा मंत्री बर्मन ने कहा, ”मैं कल इस मामले को देखूंगा। मैं मुख्यमंत्री के दौरे के सिलसिले में फिलहाल कार्यालय से बाहर हूं।” उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ”मुख्यमंत्री ने जैसा कहा है, आरोपों की जांच की जाएगी और मैं इस मामले को देखूंगा।”

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‘पश्चिम बंगाल एसोसिएशन ऑफ क्रिश्चियन स्कूल्स’ के एक प्रतिनिधि ने कहा कि ईसाई मिशनरी संस्थानों में कर्मचारियों के पहनावे पर इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने एक आरोप के आधार पर सभी विद्यालयों के बारे में सामान्य धारणा बनाने के प्रति आगाह किया।

भारत विरोधी गतिविधी बर्दाश्त नहीं

बर्मन ने दावा किया कि भाजपा किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन भारत विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य के कुछ हिस्सों, जिनमें कालिम्पोंग, आसनसोल और पूर्व बर्धमान शामिल हैं, में धर्मांतरण की गतिविधियां तेज हुई हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि भाजपा को ईसाइयों के अपने धर्म का पालन करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

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सोनिया गांधी ने आगे बताया, ”मेरे लिए एक ही मां थीं और वह मेरी मां थीं, जो इटली में थीं। मैं उन्हें (इंदिरा गांधी को) मां नहीं कहने वाली थी।” और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…