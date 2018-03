एक्ट्रेस ने कहा- रोहिंग्या को शह दे रही हैं ममता बनर्जी, राष्ट्रपति और पीएम से लगाई दखल की गुहार

रोहिंग्या मुस्लिमों को पश्चिम बंगाल में शरण देने को लेकर फिल्म अभिनेत्री कोयना मित्रा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से इसे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। कोयना मित्रा ने 23 मार्च को किए अपने ट्वीट में कहा-आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण म्यामार और श्रीलंका से रोहिंग्या भगाए जा रहे हैं। जबकि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन्हें जमीन देकर बसाने में मदद कर रहीं है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घातक है, इसका विरोध करना चाहिए।

शबानी आजमी ने जताया विरोधः जब कोयना मित्रा ने रोहिंग्या शरणार्थियों का ट्विटर पर विरोध किया तो फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी ने इसका विरोध किया। शबाना ने रोहिंग्या वृद्धों और महिलाओं की मार्मिक तस्वीरें पोस्ट कर कहा कि-क्या ये सब आतंकी हैं। सभी को आतंकी कहना गलत है। एक अन्य ट्वीट में आजमी ने लिखा-यूएन ने म्यांमार मे सैन्य आक्रमण को जाति नरसंहार का एक उदाहरण बताया है जिसकी वजह से रोहिंग्याओं को पलायन करना पड़ रहा है। क्या सभी आतंकवादी हैं?’

Rohingyas are being thrown out of Myanmar and Srilanka bcos of their terrorist activities, but CM is giving them land, helping them to settle down in #WestBengal posing danger to national security. #BengalAgainstRohingya

When will you help WB? @PMOIndia @rashtrapatibhvn

