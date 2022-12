Bihar Nagar Nigam Election Result Live: किसके सिर सजा जीत का ताज, किसे मिली हार, जानिए बिहार नगर निगम चुनाव का रिजल्ट

Bihar Nagar Nigam Election Result Live: 28 दिसंबर को दूसरे चरण में 68 नगरपालिका के लिए 68 मुख्य वार्ड पार्षद, 68 उप मुख्य पार्षद और 1529 वार्ड पार्षद पद के लिए वोटिंग हुई थी। 11 हजार से ज्यादा प्रत्याशी इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।

बिहार नगर निकाय चुनाव परिणाम 2022 (फोटो : Twitter)

