Kisan News: देश में प्याज की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। इसी बीच प्याज की कीमतों के सही दाम नहीं मिलने पर किसानों ने सोमवार (28 फरवरी, 2023) को नासिक जिले के सबसे बड़े थोक बाजार लासलगांव में प्याज का व्यापार रोक दिया। महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संघ के अध्यक्ष भरत दिघोले ने अन्य बाजारों में भी प्याज का व्यापार बंद करने की चेतावनी दी है। क्यों गिरे प्याज के दाम? किसान तीन फसलें उगाते हैं। खरीफ (जून-जुलाई में बोई जाती है और सितंबर-अक्टूबर में काटी जाती है), पछेती-खरीफ (सितंबर-अक्टूबर में लगाई जाती है और जनवरी-फ़रवरी में काटी जाती है) और रबी (दिसंबर-जनवरी में रोपी जाती है और सितंबर-अक्टूबर में काटी जाती है)। किसान आम तौर किश्तों में फसल बेचते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आवक के एक समूह से कोई कीमत नहीं गिरती है। खरीफ प्याज फरवरी तक और देर से खरीफ मई-जून तक बेचा जाता है। खरीफ और देर से खरीफ दोनों प्याज में उच्च नमी होती है, जो उन्हें अधिकतम चार महीने तक भंडारण करने की अनुमति देती है। यह रबी प्याज के विपरीत है, जो सर्दी-वसंत के महीनों के दौरान पैदा होता है, इसमें नमी की मात्रा कम होती है और इसे कम से कम छह महीने तक स्टोर किया जा सकता है। प्याज की मौजूदा कीमत में गिरावट का मुख्य कारण फरवरी के दूसरे सप्ताह से तापमान में अचानक वृद्धि है। उच्च नमी वाला प्याज गर्मी के कारण खराब होने का खतरा होता है। जिससे अचानक सूखने के कारण बल्ब सिकुड़ जाते हैं। आम तौर पर किसान अब केवल खरीफ की फसल ही बेच रहे होंगे, लेकिन इस बार भीषण गर्मी ने उन्हें देर से खरीफ प्याज भी बेचने पर मजबूर कर दिया है, जिसे अब स्टोर नहीं किया जा सकता है, चूंकि खरीफ और देर से खरीफ दोनों प्याज एक ही समय पर आ रहे हैं। जिसकी वजह से कीमतों में गिरावट आई है। कीमतें कितनी गिरी हैं? 9 फरवरी तक लासलगांव में प्याज 1,000-1,100 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा था, किसानों का दावा है कि यह कीमत ब्रेक-ईवन से ऊपर है। कीमतें 10 फरवरी को 1,000 रुपये से नीचे गिर गईं और 14 फरवरी तक 800 रुपये प्रति क्विंटल तक गिर गईं। क्या प्याज की कीमतों में गिरावट की कोई और वजह है? भारत के 25-26 मिलियन टन (mt) के वार्षिक प्याज उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा महाराष्ट्र से है, जिसमें से 1.5-1.6 मिलियन टन निर्यात किया जाता है। महाराष्ट्र के अलावा, मध्य प्रदेश (16-17 प्रतिशत हिस्सा) कर्नाटक (9-10 प्रतिशत), गुजरात (6-7 प्रतिशत), राजस्थान और बिहार (5-6 प्रतिशत प्रत्येक) प्रमुख उत्पादक हैं। इस बार अच्छी मानसूनी बारिश से पानी की उपलब्धता में सुधार ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात में किसानों को एक बड़े क्षेत्र में प्याज की पैदावार करने के लिए प्रेरित किया है। साथ ही देर से खरीफ की फसल को जबरन बाजार में उतारने से कीमतों में गिरावट आई। क्या सरकार मदद कर सकती है? दिघोले ने मांग की है कि सरकार 1,000 रुपये प्रति क्विंटल का फ्लोर प्राइस तय करे और उस रेट से नीचे कोई खरीदारी न होने दे। इसके अलावा, इसे नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नेफेड) को खरीद शुरू करने का निर्देश देना चाहिए। शनिवार को नेफेड ने बयान जारी कर कहा कि वह इस सप्ताह नासिक जिले में खरीद केंद्र खोलेगा। किसानों से अनुरोध है कि वे इन केंद्रों पर बेहतर दरों का लाभ उठाने के लिए अपनी अच्छी गुणवत्ता और सूखा स्टॉक लाएं। भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा।

