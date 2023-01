स्मृति ईरानी के घर खिचड़ी भोज में भाजपा के साथ विपक्ष के नेताओं का जमावड़ा

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नए घर में सोमवार को खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया।

अमेठी में स्मृति ईरानी के घर खिचड़ी भोज में भाजपा समेत सपा के कई बड़े नेता शामिल हुए। ( फोटो-जनसत्‍ता )।

इसमें भाजपा के साथ विपक्ष के नेताओं का भी जमावड़ा लगा था। इस भोज में आजीवन कारावास की सजा पाने वाले जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी और अमेठी की सपा विधायक महराजी प्रजापति भी मौजूद थी। खिचड़ी भोज के दौरान स्मृति ईरानी ने कहा कि यह निजी कार्यक्रम है इस कार्यक्रम में कोई राजनीतिक सवाल जवाब नहीं होगा। भोज का आयोजन बड़े पैमाने पर किया गया था। इसे सफल बनाने के लिए मंत्री के अपर सचिव विजय गुप्ता तीन दिन पहले से व्यवस्था में जुटे थे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी में घर बनाने का वादा किया था। चुनावी वादे को पूरा करने के लिए गौरीगंज के मेदनमेवई में आवास का निर्माण किया गया है। इसी नवनिर्मित आवास पर खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया था। इसमें राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, अमेठी की सपा विधायक महराजी प्रजापति,सलोन की पूर्व सपा विधायक आशा किशोर, यादव महासभा के अध्यक्ष शिव प्रताप यादव, अमरेंद्र सिंह पिंटू, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि, पूर्व विधायक के पुत्र अनिल मिश्र,विधान परिषद सदस्य शैलेंद्र सिंह, जनसत्ता दल के विधान परिषद सदस्य कुंवर अक्षय प्रताप सिंह, आनन्द तिवारी, गणेश- महेश सोनी, जिला महामंत्री सुधांशु शुक्ल, कोटेदार संघ के अध्यक्ष राजकुमार सिंह, अंतरराष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी सुधा सिंह आदि मौजूद थे।

