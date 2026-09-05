महाराष्ट्र पुलिस ने केतन अग्रवाल मर्डर केस में तीसरी गिरफ्तारी को अंजाम दे दिया है। इसी साल 18 जून को लोहागढ़ किले में हुई केतन अग्रवाल की हत्या के मामले की जांच कर रही पुलिस कथित तौर पर उसकी मंगेतर सिया गोयल (20) और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी (22) को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी और अब पुलिस ने तीसरे आरोपी चेतन चौधरी के दोस्त रितेश हांगे को गिरफ्तार कर लिया है।

पुणे पुलिस ने केतन अग्रवाल मर्डर केस में यह तीसरी गिरफ्तारी शनिवार (05 सितंबर 2026) को की है। कथित तौर पर पुलिस ने चेतन के दोस्त रितेश को इस मर्डर की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

पुलिस की ओर से क्या जानकारी दी गई?

पुणे ग्रामीण पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, “हमने इस केस में चेतन के एक 22 साल के दोस्त को गिरफ्तार किया है। इस दोस्त को घटना से पहले केतन की हत्या करने की साजिश के बारे में जानकारी थी और चेतन ने केतन की हत्या करने के बाद इस दोस्त को भी बताया था। उसके रोल के बारे में और डिटेल्स जल्द ही शेयर की जाएंगी।”

सिया और चेतन हैं पुलिस की गिरफ्त में

बता दें कि लोहागढ़ किले में की गई कथित तौर पर इस हत्या में पुलिस ने सबसे पहले 20 साल की सिया गोयल को और उसके कथित प्रेमी 22 साल के चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया था। पुलिस का आरोप है कि सिया की शादी नवंबर में केतन अग्रवाल से होने वाली थी, लेकिन वह यह रिश्ता नहीं चाहती थी। इसी वजह से उसने चेतन के साथ मिलकर केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी और अब पुलिस को पता चला है कि इस साजिश का हिस्सा चेतन का दोस्त रितेश भी था।

क्या है पूरा मामला?

केतन अग्रवाल मर्डर केस में जांच कर रही पुलिस का आरोप था कि 26 साल के केतन को 18 जून को लोहागढ़ किले में एक पहाड़ी से धक्का देकर उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने केतन के मर्डर के आरोप में उसी की मंगेतर सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी 23 जून को की गई थी।

पुलिस के मुताबिक, सिया और केतन की 19 फरवरी को सगाई हुई थी और इस साल के अंत में उनकी शादी होने वाली थी। हालांकि, जांचकर्ताओं का दावा है कि सिया पिछले साल अक्टूबर से चेतन के साथ रिलेशनशिप में थी और शादी के लिए तैयार नहीं थी। सिया और चेतन दोनों अभी ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं।

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