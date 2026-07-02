केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच पुलिस कर रही है। केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने हत्या की योजना को अंजाम देने की प्रैक्टिस की थी। पुलिस ने कहा कि यह प्रैक्टिस पुणे के लुल्ला नगर में एक क्लब के बगल में एक खुली जगह पर की गई थी। गुरुवार को एक पुलिस टीम सिया को इस खुली जगह पर ले गई।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि जांच में यह भी पता चला है कि सिया और चेतन ने अपराध करने के बाद पुलिस के जाल से बचने के तरीके खोजने के लिए सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल किया। अधिकारी ने कहा, “जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, यह साफ होता जा रहा है कि सिया और चेतन ने न केवल कथित साजिश को अंजाम देने की योजना बनाई, बल्कि यह पक्का करने के लिए जानबूझकर कदम उठाए कि पुलिस इस घटना को हत्या के मामले के रूप में न पहचानें, अपराध को छिपाने और जांच को गलत दिशा में ले जाने के लिए फिजिकल और डिजिटल दोनों तरह के तरीके अपनाए।”

हत्या के लिए बनाया था प्लान

अधिकारी ने आगे कहा, “उदाहरण के लिए, अब हमें पता चला है कि सिया और चेतन ने केतन को चट्टान से धक्का देने के प्लान को कैसे पूरा करना है, इस पर प्रैक्टिस की थी। यह प्रैक्टिस पुणे के लुल्ला नगर इलाके में एक क्लब के पास की गई थी। अब हम जांच कर रहे हैं कि यह जगह क्यों चुनी गई और दोनों ने कैसे प्रैक्टिस की। गुरुवार सुबह एक जांच टीम सिया को उस जगह पर ले गई ताकि पता चल सके कि उन्होंने कैसे प्रैक्टिस की।”

पुलिस अधिकारी ने उन तरीकों के बारे में डिटेल में बताया जो सिया और चेतन ने अपने निशान छिपाने के लिए किए थे। पुलिस ने पहले कहा था कि उन्होंने अपनी चैट हिस्ट्री डिलीट कर दी थी। उन्होंने एक सिग्नल भी तय किया जिससे चेतन, केतन को किले से धक्का दे सके। यह सिग्नल सिया का जमीन पर बैठना था।

पुणे में एक रियल्टी फर्म के डायरेक्टर 26 वर्षीय केतन अग्रवाल की हत्या में उनकी मंगेतर सिया और उनके बॉयफ्रेंड चेतन की कथित भूमिका सामने आई है। पुलिस के मुताबिक, सिया और केतन के परिवारों ने इस साल फरवरी में उनकी शादी की प्लानिंग की थी। दोनों की सगाई 19 फरवरी को हुई थी और शादी इस साल के आखिर में होनी थी।

चेतन के साथ रिलेशनशिप में थी सिया

पुलिस को पता चला है कि सिया अक्टूबर से चेतन के साथ रिलेशनशिप में थी और केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने कथित तौर पर अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ उसके मर्डर का प्लान बनाया।

18 जून को केतन और सिया पुणे के पास लोहागढ़ फोर्ट घूमने गए थे। जांच में पता चला है कि चेतन पहले से ही वहां था। पहचाने जाने से बचने के लिए हुडी पहनकर, चेतन ने सिया और केतन का पीछा किया जब तक कि तीनों उस जगह पर नहीं पहुंच गए जहां से उन्होंने केतन को धक्का देने का फैसला किया था। सिया जमीन पर बैठ गई, चेतन को इशारा किया और उसने कथित तौर पर केतन को फोर्ट के बगल में 350 मीटर की खाई में धक्का दे दिया।

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केतन अग्रवाल मर्डर मामले में पुलिस एक्शन में है। मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस की जांच में पता चला है कि लोहागढ़ फोर्ट में सिया गोयल ने जमीन पर बैठकर इशारा किया था। इशारे के बाद चेतन चौधरी ने केतन को पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।