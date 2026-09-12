उत्तर प्रदेश के उप मुख्‍यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को समाजवादी पार्टी (सपा) की लाल टोपी और छात्र शाखा में नीला परिधान अपनाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त की। उन्होंने कहा कि यह ‘काली करतूतों’ को ढकने का नया प्रयास है। उप मुख्‍यमंत्री केशव मौर्य ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ के अपने आधिकारिक हैंडल पर सपा का नाम लिए बिना एक पोस्‍ट में कहा कि लाल टोपी, नीला लिबास-काली करतूतें ढकने का नया प्रयास।

इस मामले को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और शुक्रवार को बसपा प्रमुख मायावती ने भी सपा पर तीखा प्रहार किया था। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने शुक्रवार को विपक्षी दलों खासतौर पर समाजवादी पार्टी पर अपनी पार्टी के परंपरागत नीले रंग को अपनाने को लेकर तंज कसते हुए कहा कि इससे न तो इनकी संकीर्ण सामंती सोच बदलने वाली और न ही ये लोग दिल से आंबेडकरवादी होने वाले हैं।

सपा ने बदला ड्रेस कोड

बता दें कि सपा प्रमुख और पूर्व मुख्‍यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को घोषणा की थी कि पार्टी की छात्र इकाई ‘छात्र सभा’ ने नीली टी-शर्ट और जींस को नये ‘ड्रेस कोड’ के तौर पर अपनाया है। अखिलेश यादव ने सपा ‘छात्र सभा’ के नये ‘ड्रेस कोड’ के लिए नीले रंग को चुने जाने के पीछे की वजह बताते हुए कहा था कि नीला रंग विचारधारा, लोकतंत्र, संविधान, आकाश, ‘बहुजन समाज’ और बाबासाहेब आंबेडकर से जुड़ा हुआ है। इससे पहले, सपा ‘छात्र सभा’ के कार्यकर्ता लाल शर्ट या कुर्ता पहनते थे।

बुलंदशहर में सपा की रैली रद्द

स्थानीय प्रशासन ने बुलंदशहर में तय जगह पर अखिलेश यादव के हेलिकॉप्टर को उतारने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। प्रशासन ने लैंडिंग वाली जगह पर पानी जमा होने का हवाला दिया था। इसके बाद सपा ने अपने प्रमुख के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रैलियां करने का कदम उठाया है। सपा का आरोप है कि पानी जमा होने की बात सिर्फ़ एक बहाना थी और इजाजत न देने के पीछे भाजपा की सरकार का हाथ था।

अखिलेश यादव भाजपा पर सांप्रदायिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का आरोप लगाते हुए हमला भी करते रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसी राजनीति का मकसद महंगाई, बेरोजगारी और लोगों को प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर सपा का नया ‘फोकस’ राष्ट्रीय लोक दल के साथ बदले हुए राजनीतिक समीकरणों के बीच आया है। रालोद पहले इस इलाके में सपा की सहयोगी थी, लेकिन अब भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का हिस्सा है।

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उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के ‘PDA’ की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। समाजवादी पार्टी के मुताबिक, उनके पीडीए का अर्थ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक / आदिवासी / आधी आबादी से है, लेकिन BJP के नेशनल जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े ने शनिवार को सपा के PDA पर निशाना साधा। पार्टी के स्टेट इंचार्ज बनने के बाद शनिवार को पहली बार लखनऊ पहुंचे विनोद तावड़े ने सपा के पीडीए का अर्थ ‘पराया, धन, अपना’ बताया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…