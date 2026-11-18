यूपी में चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है वैसे-वैसे सियासत भी गरमा रही है। बीजेपी ने चुनाव से पहले कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का मुद्दा उठाकर समाजवादी पार्टी को घेरने की रणनीति तैयार की है। दरअसल, मथुरा में आयोजित बीजेपी का दो दिवसीय चिंतन शिविर मंगलवार को समाप्त हो गया। इस चिंतन शिविर के आखिरी दिन यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा बयान देकर यह साफ कर दिया कि बीजेपी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के साथ ही चुनाव में जाने वाली है।

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है, “अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है”, डिप्टी सीएम ने इसके अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी चुनौती दी है कि वह अगर खुद को कृष्ण भगवान का भक्त मानते हैं तो उन्हें कार सेवा में शामिल होना चाहिए और भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर एक बड़ा मंदिर बनाने की दिशा में काम करने की तैयारी करनी चाहिए।

‘अयोध्या में राम मंदिर की तरह मथुरा में भी बनेगा भव्य मंदिर’

केशव प्रसाद मौर्य ने एक दिन पहले यानी सोमवार को भी मथुरा के मुद्दे को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर की तरह मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में भव्य कृष्ण मंदिर बनाया जाएगा। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाए या फिर आपसी बातचीत से कोई रास्ता निकाला जाए।

क्या है मथुरा का विवाद?

बता दें कि मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह जमीन भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की है और यहां मंदिर का निर्माण होना चाहिए। हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर भगवान कृष्ण के जन्मस्थान के पास स्थित मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई थी। वहीं, इस विवाद को लेकर विभिन्न अदालतों में कानूनी कार्यवाही चल रही है।

डिप्टी सीएम का बयान अखिलेश के लिए कैसे है चुनौती?

केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान को यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही उनका यह बयान अखिलेश यादव के लिए भी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि यादव समुदाय का भगवान कृष्ण से गहरा सांस्कृतिक जुड़ाव माना जाता है। अखिलेश यादव भी कई मौकों पर अपनी यदुवंशी पहचान का उल्लेख करते रहे हैं।

बीजेपी ने पांच महीने पहले ही तैयार कर लिया था मथुरा का एजेंडा

मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा बीजेपी ने अचानक नहीं उठाया है बल्कि 5 महीने पहले योगी आदित्यनाथ के एक बयान से यह साफ हो गया था कि बीजेपी आगामी चुनाव में इस मुद्दे का साथ जरूर जाएगी। 29 जून को हाथरस में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव को इस मुद्दे पर घेरा था। सीएम योगी ने अखिलेश को कृष्ण जन्मभूमि की आजादी के लिए आंदोलन का समर्थन करने की चुनौती दी थी। उन्होंने इसकी तुलना राम जन्मभूमि आंदोलन से करते हुए कहा था कि अब भगवान कृष्ण के लिए भी कुछ करने की तैयारी करनी चाहिए और मथुरा की बात करनी चाहिए।