इन दिनों देश में Traffic Rules के उल्लंघन पर लगने वाला भारी-भरकम जुर्माना चर्चा में है, हालांकि रॉन्ग साइड गाड़ी ड्राइविंग भी देश की बड़ी समस्या है। लेकिन अब तक इसे लेकर किसी का चालान बनने की खबर सामने नहीं आई। इसी बीच केरल से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें रॉन्ग साइड बस चलाकर आ रहे एक शख्स को महिला ने जबर्दस्त तरीके से जवाब दिया। मजबूरन बस वाले को सही रास्ते पर चलना पड़ा।

महिला ने यूं सिखाया सबकः महिला ने रॉन्ग साइड आ रही बस के ठीक सामने बीच सड़क पर स्कूटी खड़ी कर दी। वीडियो के मुताबिक बस वाले को थोड़े इंतजार के बाद चुपचाप अपनी लेन में ड्राइविंग के लिए मजबूर होना पड़ा। महिला के इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर तारीफों का अंबार लग गया है। इंटरनेट यूजर्स उसकी बहादुरी को सलाम कर रहे हैं।

When you are RIGHT it gives you a very different kind of MIGHT. See Joe a lady rider down South doesn’t budge an inch to give in to an erring Bus Driver. Kudos to her. @TheBikerni @IndiaWima @UrvashiPatole @utterflea @anandmahindra @mishramugdha #GirlPower #BikerLife #BikerGirl pic.twitter.com/3RkkUr4XdG

— TheGhostRider31 (@TheGhostRider31) September 25, 2019