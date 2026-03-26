केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के नेता इरशाद चकललास्सेरी को तत्काल प्रभाव से पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने विधायक यू. प्रतिभा को लेकर चुनाव प्रचार के दौरान विवादित बयान दिया था।

उन्होंने कहा था कि प्रतिभा अपने काम के बलबूते नहीं, बल्कि अपनी खूबसूरती के जरिए वोट हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। इस बयान के सामने आते ही IUML को निशाने पर लिया गया और पार्टी ने कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया।

विवाद बढ़ने पर इरशाद चकललास्सेरी ने बिना शर्त माफी जरूर मांगी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अपने वायरल बयान में उन्होंने कहा था कि एक विधायक के तौर पर प्रतिभा कुछ खास नहीं कर पाई हैं और वह सिर्फ अपनी शारीरिक सुंदरता के दम पर चुनाव लड़ रही हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) का कहना है कि उनकी प्रत्याशी की अपनी पहचान और व्यक्तित्व है। हालांकि, वे निजी जीवन पर टिप्पणी नहीं करना चाहते।

जानकारी के लिए बता दें कि इरशाद ने यह बयान अलप्पुझा की एक विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान दिया था। इस सीट से एलडीएफ ने यू. प्रतिभा को उम्मीदवार बनाया है।

इस विवादित बयान के बाद प्रतिभा ने भी बिना देर किए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान न सिर्फ उनके खिलाफ हैं, बल्कि सार्वजनिक जीवन में काम कर रही सभी महिलाओं का अपमान हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एलडीएफ ने तो जनरल सीटों पर भी महिलाओं को टिकट दिया है, लेकिन इस तरह की टिप्पणियां महिलाओं को नीचा दिखाने का काम करती हैं।

एलडीएफ ने भी इस मुद्दे पर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं पर इस तरह की टिप्पणी करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और यह राजनीतिक स्तर को गिराता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सिर्फ एक महिला पर हमला नहीं, बल्कि सभी महिलाओं का अपमान है और यह एक संकीर्ण सोच को दर्शाता है। वहीं, यू प्रतिभा के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे एम लिजू ने भी इरशाद के बयान का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह के निजी हमले नहीं किए जाने चाहिए थे।

इस मुद्दे को लेकर तो एलडीएफ हमलावर है ही, मुख्यमंत्री विजयन ने भी एक नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है, पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें