केरल के तिरुवनंतपुरम में पुलिस पर जुर्माना लगा है… जी हां, आपने बिलकुल सही पढ़ा। केरल पुलिस पर तिरुवनंतपुरम नगर निगम के एक नियम का उल्लंघन करने पर पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना लगा है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, तिरुवनंतपुरम पुलिस ने शहर में एक ‘पुलिस खेलों’ से जुड़े एक कार्यक्रम को लेकर कई होर्डिंग लगवाए थे। इसी वजह से नगर निगम ने पुलिस पर 15,030 रुपये का जुर्माना लगाया।

अधिकारियों के अनुसार, तिरुवनंतपुरम के नगर निगम सचिव ने 15 सितंबर को राज्य पुलिस चीफ पर 15,030 रुपये की फाइन लगाया।

इसकी वजह शहर के पीएमजी और वजुथकाड जैसी सार्वजनिक जगहों पर फ्लेक्स बोर्ड लगाया जाना बताई गई है। ये होर्डिंग कुछ सप्ताह पहले आयोजित पुलिस के एक खेल ईवेंट के लिए लगाए गए थे।

अधिकारियों ने बताया कि यह जुर्माना केरल हाईकोर्ट के निर्देश पर लगाया गया है। इस निर्देश के तहत पुलिस और स्थानीय निकायों को सार्वजनिक स्थानों से फ्लेक्स बोर्ड हटाने और उसे लगाने वालों पर जुर्माना लगाने के लिए कहा गया था।

जुर्माने पर पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि राज्य पुलिस चीफ ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम के इस नोटिस को उस खेल कार्यक्रम के आयोजकों को भेज दिया है और उन्हें जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है।

बीजेपी पर भी लग चुका है जुर्माना

इस तरह का ही एक और मामला इसी साल के जनवरी में सामने आया था। तब तिरुवनंतपुरम नगर निगम ने बीजेपी पर भी 19.7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। नगर निगम ने आरोप लगाया था कि राज्य के राजधानी में स्थानीय निकाय चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले भाजपा ने फ्लेक्स बोर्ड लगाए थे।

(यह खबर कल्याणी चौधरी ने लिखी है। वह जनसत्ता के साथ इंटर्नशिप कर रही हैं।)

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