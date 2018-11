Kerala Karunya Plus Lottery KN 240 Results Today LIVE: केरल में आज कई लोगों की लॉटरी लगने वाली है। आज Kerala Karunya Plus Lottery KN-240 के परिणाम जारी किये जाएंगे। इस लॉटरी के सभी परिणामों के लिए लॉटरी खरीदने वालों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक करना होगा। इस लॉटरी के लिए परिणाम दोपहर तीन बजे से आने लगेंगे तथा शाम 4 बजे तक सभी परिणाम घोषित कर दिये जाएंगे। श्री चित्रा होम ऑडिटोरियम में लॉटरी मशीन के जरिए इस लॉटरी का ड्रॉ निकाला जाएगा। Karunya Plus Lottery KN-240 के टिकट की कीमत 40 रुपया है। इस लॉटरी के तहत पहला इनाम 80 लाख रुपया है। दूसरा इनाम 10 लाख रुपया तथा थर्ड प्राइज 1 लाख रुपया है।

इस लॉटरी के लिए सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे। सांत्वना पुरस्कारों के विजेताओं को 8,000 रुपए दिए जाएंगे। इस लॉटरी के तहत इनाम जीतने वाले लोगों को 30 दिनों के अंदर अपना लॉटरी विभाग के पास सरेंडर करना होगा।