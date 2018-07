केरल में टोल फीस मांगने पर एक विधायक बुरी तरह भड़क उठे। ऑडी कार से निकले और टोलकर्मी को गालियां देने लगे। इतना ही नहीं, तेवर में वह वहां लगा बैरीकैड भी तोड़ बैठे। विधायक के साथ उस दौरान कुछ और लोग भी थे। वे भी हंगामे में शामिल थे। ये सब देख टोलकर्मी भी दंग रह गया। फौरन उसने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी।

पीटीआई के मुताबिक, यह मामला यहां के थिस्सुर से जुड़ा है। मंगलवार (17 जुलाई) को पंजूर से विधायक पीसी जॉर्ज कोच्चि जा रहे थे। पलियेक्करा इलाके में टोल प्लाजा पर जैसे ही उनकी लग्जरी कार को रोका गया, तो वह और उनके साथी उस पर गर्मा गए।

सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, टोल फीस मांगे जाने पर वह और उनके साथ कार में बैठे लोग बाहर निकले। आगे देखें घटना के दौरान क्या हुआ था-

#WATCH: Kerala Independent MLA PC George create ruckus at toll plaza in Thrissur, over payment of toll fee, and vandalises the barricade. A complaint has been filed. (Source: CCTV footage) (17.07.2018) pic.twitter.com/gNY2UWCvSb

