Kerala Rains Floods 2018 News: केरल में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दुनियाभर से लोग आगे आए हैं। भारत में लगभग सभी राज्य सरकारें बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आई हैं। बॉलीवुड जगत से भी मदद के लिए हाथ उठे हैं। आम लोग भी भयंकर बाढ़ से जूझ रहे केरल की मदद के लिए आगे आए हैं। मगर इन सब के बीच एक छोटी बच्ची केरल बाढ़ पीड़ितों की मदद कर सोशल मीडिया में छाई हुई है। इसकी भी एक बड़ी वजह है। दरअसल तमिलनाडु के विलुप्पुरम की इस बच्ची ने अपने उन 9,000 हजार रुपए को दान कर दिया जिन्हें चार साल से जोड़ रही थी। बच्ची उन पैसों से एक साइकिल खरीदना चाहती थी। मगर केरल की आपदा देख उसने अपना इरादा बदल दिया और गुल्लक तोड़कर सारे पैसे दान में दे दिए।

विलुप्पुरम की अनुप्रिया अपने फैसले की वजह से अब सोशल मीडिया में छाई हुई हैं। खुद हीरो साइकिल ने उनके लिए ट्वीट किया है। ट्वीट के जरिए हीरो साइिकल ने लिखा, ‘प्रिय अनुप्रिया, हम जरुरत के वक्त मानवता का समर्थन करने के लिए आपकी सराहना करते हैं। आपको हमसे एक ब्रांड न्यू साइकिल मिलेगी। तत्काल अपने पता हमें भेजे या customer@herocycles.com के जरिए हमसे संपर्क करें।

Kid, Anupriya from Vizhuppuram, TN, donates Rs. 9,000, her 4 years Piggy Bank savings, that she saved to buy a bicycle, towards #KeralaFloodRelief. @narendramodi @HMOIndia @CMOTamilNadu pic.twitter.com/rvmid4nihz — Ethirajan Srinivasan (@Ethirajans) August 19, 2018

Dear Anupriya, We appreciate your gesture to support humanity in the hour of need. You would get a brand new cycle from us. Please DM your address or contact us at customer@herocycles.com. @PankajMMunjal — Hero Cycles (@Hero_Cycles) August 19, 2018

हीरो के इस ट्वीट के बाद कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज एम मुंजल ने अनुप्रिया को महान आत्मा बताते हुए कहा कि कंपनी जिंदगी भर तक उन्हें हर साल एक नई साइकिल देगी। पंकज एम मुंजल ने ट्वीट कर लिखा, ‘अनुप्रिया, आप के लिए प्रणाम। आप एक महान आत्मा हैं। शुभकामनाएं है कि चारों तरफ अच्छाई फैलाओ। हीरो आपको जीवनभर हर साल एक साइकिल देने से बहुत खुश है। मेरे अकाउंट पर अपना नंबर शेयर करें। स्नेह और शुभकामनाएं। केरल के लिए प्रार्थनाएं।’

Anupriya, parnam to you. You are a noble soul and wish you spread the good around. Hero is too pleased to give you one bike every year of your life. Pl share your contact on my account. Love you and best wishes. Prayers for Kerala https://t.co/vTUlxlTnQR — Pankaj M Munjal (@PankajMMunjal) August 19, 2018

बता दें कि केरल इन दिनों सदी की सबसे गंभीर बाढ़ से जूझ रहा है। करीब 400 लोगों की अबतक मौत हो चुकी है। इस आपदा के कारण राज्यों को अभी तक 19,512 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। ये जानकारी खुद राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बीते शनिवार को दी।

