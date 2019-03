केरल के मन्नरकड में एक त्योहार के दौरान एम्बुलेंस को तुरंत रास्ता देने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में डांस कर रहे लोगों की भीड़ ने अचानक आई एम्बुलेंस के लिए पल भर में सड़क खाली कर दी थी। देश में जहां समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने पर लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे में एम्बुलेंस को रास्ता देने के इस वीडियो को लोगों की काफी सराहना मिल रही है।

ऐसे मिला एम्बुलेंस को रास्ताः केरल के मन्नरकड में मन्नरकडपुरम त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान कुछ लोग सड़क पर उत्साह में डूबी भीड़ का वीडियो बना रहे थे। इस वीडियो में दिखाया गया कि हजारों लोगों की भीड़ बॉलीवुड के गानों पर नाच-गा रही थी। उसी दौरान एक एम्बुलेंस भी भीड़ में आ गई, जिसे देख लोगों ने तुरंत रास्ता दे दिया।

हर साल होता है आयोजन : हर साल आयोजित होने वाला मन्नरकडपुरम केरल के सबसे पुराने त्योहारों में से एक है। इसे अरकुरीसी उदयकर्णू भगवती को समर्पित किया जाता है। जब इस त्योहार के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं। ट्विटर में इस वीडियो पर टिप्पणी करते हुए स्नेहा कोशी ने लिखा, ‘‘भारत के बाकी हिस्से केरल से एक सीख ले सकते हैं। मैंने साल-दर-साल देखा है कि कैसे केरलवासी सहज रूप से एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाते हैं। वह चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो!’’

Imagine a huge crowd making way for an Ambulance in a perfect manner!!!

This video of a massive festival crowd in Palakkad (Kerala) making way for an Ambulance is viral in Whatsapp

The ease at which the people make way for that Ambulance. pic.twitter.com/Fm38KpEaX3

— Advaid (@Advaidism) March 23, 2019