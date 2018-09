रेप के आरोपी जालंधर के पादरी फ्रांको मुलक्कल के खिलाफ पीड़िता नन ने अब ईसाइयों की सर्वोच्च संस्था वेटिकन से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं आरोपी पादरी ने इसे चर्च के खिलाफ साजिश करार दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोमन कैथोलिक पादरी पर रेप का आरोप लगाने वाली नन ने भारत में वैटिकन के राजदूत जियामबटिस्टा दिक्वॉत्रो से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने वेटिकन के राजदूत को दी अपनी याचिका में कहा है कि आरोपी पादरी मामले को निपटाने के लिए राजनीति और पैसे का इस्तेमाल कर रहा है। पीड़िता के द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया है कि पादरी को उसके गुनाह के लिए पद से हटा देना चाहिए। पीड़िता ने याचिका में कहा है कि उसे न्याय चाहिए, इसीलिए चर्च प्राधिकरण के पास आई हैं। याचिका में नन ने कहा है कि उसने वैटिकन के राजदूत जियामबटिस्टा दिक्वॉत्रो को इसलिए पत्र लिखा क्योंकि वह देश में पवित्र कार्यों में चर्च का प्रतिनिधित्व करते हैं।

पीड़िता ने लिखा कि वेटिकन राजदूत अतिशीघ्र मामले को देखें। पीड़िता ने जालंधर के पादरी फ्रांको मुलक्कल और उनके करीबियों पर ताकत का इस्तेमाल कर मामले को भटकाने का आरोप लगाया। नन का कहना है कि वे लोग अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर पुलिस जांच को प्रभावित कर रहे हैं।

Police questioned me for 9 hrs. They took her statement too&there were contradictions. They (police) are studying it as to who’s speaking truth. I’ve heard they’re (nuns) protesting. It’s their right to protest: Jalandhar Bishop Franco Mulakkal, accused of allegedly raping a nun pic.twitter.com/zUMH3bg2mt

आरोपी बिशप फ्रैंको मुलक्कल ने एएनआई से कहा, ‘पुलिस ने मुझसे 9 घंटे तक पूछताछ की और उसका भी बयान लिया, जिसमें विरोधाभास था। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कौन सच बोल रहा है। मैंने सुना है कि वे विरोध कर रही हैं। विरोध करने का उन्हें अधिकार है।’ आरोपी मुलक्कल ने कहा, ‘मुझे लगता है कि लोग जो चर्च के खिलाफ हैं, वे इन सिस्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह एक साजिश है और कई लोग परिस्थिति का फायदा उठा रहे हैं। वे सिस्टर्स को सबसे आगे रख रहे हैं।’

I feel there are people who are against the church, they’re using these sisters. This is a conspiracy and several people are taking advantage of the situation, they are putting sisters at the forefront: Bishop of Jalandhar Franco Mulakkal,accused of allegedly raping a nun #Punjab pic.twitter.com/o495rLDcxP

