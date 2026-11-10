मल्लिकार्जुन खड़गे के दिवाली को ‘खुशियों की ईद’ बताने वाले बयान पर पक्ष-विपक्ष आमने-सामने है। जहां, भाजपा ने कांग्रेस को ‘सनातन विरोधी’ पार्टी बताया, तो वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भाजपा को ‘इंटेलेक्चुअली’ बैकरप्ट बताया।

दूसरी तरफ, केरल की एक घटना ने हिंदू-मुस्लिम भाईचारे और सामाजिक सैहार्द की शानदार मिसाल पेश की है। वायनाड जिले में दो मुस्लिम भाइयों ने एक 85 वर्षीय हिंदू महिला का अंतिम संस्कार किया। दोनों भाई पिछले लगभग पांच दशकों से महिला की देखभाल कर रहे थे और उन्हें अपनी मां की तरह मानते थे।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, परिवार से जुड़े सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि मुप्पैनाद पंचायत के चित्रगिरी में रहने वाली कल्याणी अम्मा का निधन हो गया। उनका कोई बच्चा या अन्य रिश्तेदार नहीं था। ऐसे में, रज्जाक और सुलेमान आगे आए और उन्होंने हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया।

कल्याणी मानती थीं अपना बेटा

इन दोनों भाइयों और उनके परिवार के कल्याणी अम्मा के साथ बहुत करीबी रिश्ते थे। वे लगभग 50 वर्षों से उनके पड़ोसी थे। उन्होंने हमेशा कल्याणी अम्मा का ख्याल रखा, उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा किया, दवाओं का इंतजाम किया और जरूरत पड़ने पर उन्हें अस्पताल भी ले गए।

कल्याणी अम्मा रज्जाक और सुलेमान के पारिवारिक उत्सवों में भी शामिल होती थीं और समय के साथ उनके बीच का स्नेह और गहरा होता गया। परिवार के लोगों ने बताया कि कल्याणी अम्मा की इच्छा थी कि उनके निधन के बाद रज्जाक और सुलेमान ही उनका अंतिम संस्कार करें।

कल्याणी अम्मा दोनों भाइयों को अपने सगे बेटों की तरह मानती थीं। उनकी इस इच्छा का सम्मान करते हुए दोनों भाइयों ने स्थानीय हिंदू श्मशान घाट पर हिंदू परंपराओं के अनुसार उनकी चिता को मुखाग्नि दी और अंतिम संस्कार की सभी रस्में पूरी कीं।

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