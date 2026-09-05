केरल में तिरुवनंतपुरम जिले के चिरायिनकीझु में कांग्रेस विधायक रम्या हरिदास और पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इसे लेकर दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए हैं।

रम्या हरिदास ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने उन पर हमला किया और उन्हें धमकी दी। दूसरी ओर, जिला पंचायत सदस्य सजीत मुत्तमबलम तथा पार्टी नेता सजाद ने दावा किया कि विधायक और उनके सहयोगियों ने एक व्हाट्सऐप पोस्ट को लेकर उनसे सवाल पूछे जिसके बाद झड़प हुई।

शुक्रवार रात को हुई इस घटना में रम्या हरिदास घायल हो गईं और उनका अस्पताल में इलाज कराया गया।

पुलिस ने बताया कि हरिदास के बयान के आधार पर सजीत और सजाद समेत कांग्रेस के 15 कार्यकर्ताओं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, कांग्रेस कार्यकर्ता साजद की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर विधायक के खिलाफ भी एक अलग मामला दर्ज किया गया है।

दोनों पक्ष एक-दूसरे पर मारपीट करने के आरोप लगा रहे हैं और इससे कांग्रेस की अंदरुनी लड़ाई भी सामने आ गई है।

कहां से शुरू हुआ झगड़ा?

बताया जा रहा है कि यह विवाद विधायक, निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी में हुई प्रखंड पंचायत समिति की बैठक में विधायक रम्या हरिदास के सहयोगी पलायम प्रदीप के शामिल होने से जुड़ा है। हरिदास ने कहा कि प्रदीप उनके निजी सहायक के रूप में काम कर रहे हैं जबकि सजाद ने इससे इनकार करते हुए दावा किया कि विधायक के निजी सहायक विमल नाम के एक अन्य व्यक्ति हैं।

विधायक ने क्या कहा?

हरिदास ने पत्रकारों को बताया कि हाल में क्षेत्र में एक बैंक का चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस के सदस्य तीन अलग-अलग पैनल से चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने कहा, ”मैंने किसी भी पैनल के सम्मेलन में शामिल होने से इनकार कर दिया क्योंकि मैं यह मैसेज नहीं देना चाहती थी कि मैं किसी एक गुट का समर्थन कर रही हूं।”

हरिदास ने आरोप लगाया कि इसके बाद सजाद ने व्हाट्सऐप और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कई बार नेगेटिव टिप्पणियां कीं। उन्होंने कहा, ”जब मैंने उनसे इन पोस्ट के बारे में पूछा तो सजाद ने कहा कि उन्होंने सजीत और विश्वनाथन के कहने पर ऐसा किया था।”

रम्या हरिदास ने आरोप लगाया कि सजीत ने उन्हें धमकियां दी। दूसरी ओर, सजाद ने कहा कि उन्होंने पार्टी के एक व्हाट्सऐप समूह में सवाल किया था कि प्रदीप प्रखंड पंचायत समिति की बैठक में क्यों शामिल हुए थे और इसके बाद विवाद तेज हो गया। घटना के सामने आए वीडियो में हरिदास कुछ लोगों के साथ बहस करती दिखाई दे रही हैं।

कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस की तिरुवनंतपुरम जिला इकाई और केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने घटना का संज्ञान लिया है और मामले की जांच कराने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार, पार्टी विधायक और कांग्रेस कार्यकर्ताओं दोनों का पक्ष सुनेगी।

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