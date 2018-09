केरल के बहुचर्चित कथित नन रेप कांड में नया मोड़ आ गया है। केरल पुलिस ने रेप के आरोपी बिशप फ्रैंको मुलक्क्ल को शुक्रवार (21 सितंबर) को गिरफ्तार कर लिया। केरल पुलिस लगातार तीन दिन से आरोपी बिशप से पूछताछ कर रही थी। फ्रेंको मुलक्कल ने मंगलवार को केरल उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई 25 सितंबर को होने वाली है। बिशप फ्रेंको मुलक्कल ने अग्रिम जमानत याचिका में दावा किया है कि उनके खिलाफ आरोप मिथ्या हैं और बदला लेने के लिए लगाए गए हैं। जालंधर के बिशप फ्रैंकाे मुलक्कल को 16 सितंबर को बिशप के पद से हटा दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला वेटिकन के संज्ञान में भी लाया गया था। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, भारतीय चर्च के प्रतिनिधियों ने वेटिकन में इस मामले को उठाया था।

वहीं केरल के निर्दलीय विधायक पीसी जॉर्ज एक बार फिर से आरोपी बिशप फ्रैंको मुलक्कल के पक्ष में आगे आए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई को दिए बयान में विधायक ने दावा किया है कि उनके पास रेप का आरोप लगाने वाली नन के ​आरोपी बिशप के साथ फोटो हैं। ये फोटो कथित रेप की घटना के अगले दिन लिए गए थे। विधायक पीसी जॉर्ज का दावा है कि नन इन फोटोग्राफ में खुश दिख रही है।

विधायक पीसी जॉर्ज ने कहा, ” मेरे पास नन के फोटोग्राफ और वीडियो हैं जिनमें वह मुलक्कल के साथ दिख रही हैं। ये उस कथित घटना के ठीक एक दिन बाद के हैं। जांच एजेंसियां फ्रैंको मुलक्कल को फंसाने की कोशिश कर रही हैं। आरोप लगाने वाली नन खुश और प्रसन्नचित्त दिखाई पड़ रही है। चूंकि कानून ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है, इसलिए मैं तस्वीरों को यहां नहीं दिखा रहा हूं।”

I’ve photographs & videos of the nun with Mulakkal clicked on day after alleged incident. Investigation team is trying to frame Franco Mulakkal. She is seen happy & pleasant. Since it is forbidden by law, I’m not showing the photographs here: Kerala MLA PC George on nun rape case pic.twitter.com/lrNoIY3N0P

— ANI (@ANI) September 21, 2018