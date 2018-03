नरेंद्र मोदी, अमित शाह के चेताने का भी असर नहीं, अब तोड़ी महात्मा गांधी की मूर्ति

देश में मूर्ति तोड़ने की सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार (आठ मार्च) को इसी क्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया। यह घटना केरल के कन्नूर की है, जहां थलीपारंबा इलाके में अज्ञात लोगों ने गांधी जी के चश्मे को तोड़ दिया। यह आलम तब है जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह महानायकों की मूर्तियां तोड़े जाने की कड़ी निंदा कर चुके हैं। यहां तक कि वे इसे लेकर चेतावनी भी दे चुके हैं। पीएम ने इस संबंध में गृह मंत्रालय से बात की थी और राज्यों को मूर्तियां तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। आपको बता दें कि त्रिपुरा में 25 सालों से माकपा सत्ता में थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद यहां लेनिन की मूर्तियां तोड़ी गई थीं। देश के कई हिस्सों में यहीं से हिंसा, मारपीट, आगजनी और तोड़-फोड़ शुरू हुई थी। गांधी से पहले रूसी कम्युनिस्ट नेता व्लादिमीर लेनिन, समाज सुधारक रहे पेरियार ई.वी रामस्वामी, हिंदू विचारक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और देश के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों पर हमले किए जा चुके हैं। वहीं, कोयंबटूर स्थित भाजपा कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंके जाने की घटना भी इसी बीच सामने आई थी।

Kerala: A statue of Mahatma Gandhi was damaged by unknown persons in Thaliparamba area of Kannur. The spectacle of the statue was damaged. pic.twitter.com/D8Vtd24VDE

