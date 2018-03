इस खिलाड़ी ने बेटे के बर्थ सर्टिफिकेट में धर्म की जगह लिखवाया NIL, खूब बटोरी तारीफ

केरल के एक फुटबॉलर ने लीक से हटकर कुछ ऐसा किया कि हर तरफ उनकी तारीफ हो रही है। जी हां! सीके. विनीत हाल में ही पिता बने हैं। वह नवजात का जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए फॉर्म लिया था। उन्होंने नियमानुसार अनिवार्य सभी कॉलम को भरा लेकिन धर्म के कॉलम में उन्होंने ‘निल’ (कुछ नहीं) लिख दिया था। प्रमोद रमन नामक एक पत्रकार ने विनीत के इस कदम को टि्वटर पर शेयर किया था। इसके बाद देखते ही देखते यह वायरल हो गया। लोग फुटबॉलर के इस प्रयास की सराहना करने लगे। लोगों ने धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए विनीत द्वारा उठाए गए कदम की तारीफ कर रहे हैं। प्रमोद ने ट्वीट किया, ‘सीके विनीत ने मुझे बताया कि उनके बेटे को अपना धर्म चुनने का अधिकार होना चाहिए। बड़ा होने पर यदि इसकी जरूरत हुई तो वह खुद इसका निर्णय लेगा। देश में धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता के पक्ष में खड़े होने वाले लोगों के लिए यह प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत है।’

Great move..real role model to the youths..humanity is all we needed..baby you can achieve a lot because u get a wonderful father..well done @ckvineeth pic.twitter.com/L36hzKzcgs

— akhila kochu (@Akhila178) March 16, 2018