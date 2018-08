भारत के दक्षिणी राज्य केरल में पिछले कई दिनों से भारी बारिश और बाढ़ से जूझ रहा है। इस आपदा में अभी तक 187 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शनिवार को केरल का दौरा किया और 500 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। इन कठिन परिस्थितियों में एक अच्छी बात सामने आयी है कि केरल के स्थानीय लोग, नौकरशाह और राजनेता भी कंधे से कंधा मिलाकर लोगों की मदद में जुटे हैं। युवा जहां सोशल मीडिया पर लगातार इमरजेंसी नंबर शेयर कर रहे हैं और लोगों से चीफ मिनिस्टर फंड में भी अपना योगदान देने की अपील कर रहे हैं। वहीं कई आईएएस अधिकारी भी इस दौरान लोगों की मदद के लिए आम आदमी के साथ मेहनत करते और राहत और बचाव कार्य में जुटे नजर आए। आईएएस एसोसिएशन ने दो आईएएस अधिकारियों की तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया है कि उदाहरण पेश करते हुए! आईएएस जी.राजामानिक्यम और आईएएस एनएसके उमेश वायनाड में रिलीफ कैंप में बांटने के लिए कलेक्ट्रेट में चावल के बोरे ढोते हुए। अधिकारियों ने अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर सुबह करीब 9.30 बजे चावल के बोरे से भरे वाहन को खाली कराया।

Setting an example! G Rajamanikyam IAS & NSK Umesh IAS Sub-Collector, Wayanad unloading rice bags at Collectorate, Wayanad for distribution to Relief Camps. Joined hands with other employees, at around 9.30 pm unload a vehicle full of rice bags. pic.twitter.com/xaBqTSMrH4 — IAS Association (@IASassociation) August 14, 2018

Amidst the damage & havoc caused by unprecedented floods in Kerala- what stands out is the grit and commitment of young IAS officers leading teams for relief and restoration operations. Here Raja Gopal Sunkara IAS Subcollector Padmamabapuram on the job, in the field. Truly Proud! pic.twitter.com/PR1xjba8Ux — IAS Association (@IASassociation) August 16, 2018

इसके साथ ही आईएएस एसोसिएशन ने एक अन्य ट्वीट में भी 2 तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि केरल में बाढ़ के कारण हुए नुकसान को देखते हुए युवा आईएएस अधिकारी राहत और पुनर्वास के कार्यों में पूरे समर्पण से जुटे हुए हैं। यहां, आईएएस राजा गोपाल सुनकारा पद्मनाभपुरम के सब-कलेक्टर फील्ड में उतरकर काम करते हुए, हमें इन पर गर्व है! आईएएस एसोसिएशन के इन ट्वीट् को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और इन आईएएस अधिकारियों की तारीफ करते हुए लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

Pic 1: Mathew T Thomas, Water Resources Minister, Kerala

Pic 2: Ramesh Chennithala, Leader of Opposition, Kerala Unlike sanghi morons, we Malayalis dont have politics in such situations. #KeralaFloods pic.twitter.com/IF2UVCpAdy — Ravi Nair (@t_d_h_nair) August 17, 2018

Guess who is holding the baby? Kerala’s Finance Minister Thomas Issac. Extraordinary scenes. pic.twitter.com/zP9pn268Y6 — Rajaneesh (@vilakudy) August 17, 2018

ऐसे ही एक अन्य ट्वीट में भी 2 तस्वीरें साझा की गई हैं जिसमें केरल के जल संसाधन मंत्री मैथ्यू टी. थॉमस और विपक्ष के नेता रमेश चेन्नीथाला लोगों की मदद करते नजर आ रहे हैं। ट्वीट में लिखा गया है कि मूर्ख संघियों की तरह हम मलयाली ऐसी स्थिति में राजनीति नहीं करते। एक अन्य ट्वीट में केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक नजर आ रहे हैं, जो कि बाढ़ प्रभावित इलाके में एक बच्चे को संभाले हुए दिखाई दे रहे हैं।

