बड़े सुन्नी धार्मिक नेता का बयान- महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर जाने की इजाजत नहीं देता इस्लाम

केरल में सुन्नी यूथ सोसाइटी के संरक्षक एपी अबू बकर ने मुस्लिम महिलाओं के सार्वजनिक जगहों पर जानें को लेकर बड़ा बयान दिया है। सुन्नी धार्मिक गुरु ने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस्लाम में महिलाओं को पुरुषों की तरह सार्वजनिक जगहों पर जाने की इजाजत नहीं है। धर्मगुरु के बयान का एक वीडियो न्यूज चैनल टाइम्स नाउ ट्विटर पर शेयर किया है। वीडियो में अबू बकर कहते जनर आ रहे हैं, ‘जो इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि यह आगजनी, हिंसा और अन्य गंभीर मुद्दों को जन्म देगा।’ धर्मगुरु ने आगे कहा कि उन्हें इसका अनुभव है। वीडियो में जनसभा को संबोधित करते हुए धार्मिक नेता कह रहे हैं, ‘इस्लाम में महिलाओं को जरूरी मुकाम दिया गया है। इसी लिए महिलाओं को पर्दे में रहने और बुर्के के बिना घर से बाहर नहीं निकलने के लिए कहा गया है।’

इस्लामिक धर्मगुरु के इस बयान के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने भी अपने प्रतिक्रियाएं दी हैं। कई यूजर्स ने धर्मगुरु के इस बयान को महिला अधिकारों का हनन करने वाला बताया है। ट्विटर रमन कमेंट कर लिखते हैं, ‘हिंदू युवतियों को इसे समझना चाहिए। इस्लाम और इसाई धर्म में महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है। इन धर्मों में फीमेल भगवान नहीं हैं। सुंदर एमपी लिखते हैं, ‘इसका मतलब है कि इस्लाम प्रगतिशील सोच वाले लोगों के लिए नहीं है।’ विजय लिखते हैं, ‘सऊदी अरब भी महिलाओं पर लगे प्रतिबंध हटा रहा है।’ एक यूजर लिखते हैं, ‘सार्वजनिक जगहों पर धर्मगुरु को अपना मत रखने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।’

Islam doesn’t permit women to enter the public spheres like men, says AP Aboobackar, Chief Patron of Sunni Youth Society in Kerala #ClericsOpposesEquality pic.twitter.com/ra62VTF2s3

— TIMES NOW (@TimesNow) April 1, 2018