केरल के कासरगोद जिले के मंजेश्वरम में रविवार (5 अगस्त) की देर रात सीपीआई-मार्क्सवादी पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी। ये हत्या चाकू और धारदार हथियारों से गोदकर की गई थी। इस हत्या का आरोप बीजेपी-आरएसएस कार्यकर्ताओं पर लगा था। सोमवार (6 अगस्त) को इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरएसएस के दो स्वयंसेवकों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने बताया कि रविवार की रात मंजेश्वरम थाना क्षेत्र के सोनगल गांव का रहने वाला अबूबकर सिद्दीकी की हत्या हुई थी। ये हत्या रात करीब 11 बजे की गई थी। हत्या के वक्त अबूबकर अपने घर लौट रहा था। उसी वक्त बाइक पर आए हमलावरों ने उसे रोककर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। यद्यपि आसपास मौजूद लोग उसकी चीखें सुनकर मौके पर दौड़कर उसकी मदद के लिए आ गए। लोग अबूबकर को मंगलौर में अस्पताल भी लेकर गए। लेकिन गहरे घावों के कारण उसकी मौत हो गई थी।

Kerala: Two RSS workers have been arrested in connection with the murder of a CPI(M) worker, who was stabbed to death last night in Kasaragod district.

— ANI (@ANI) August 6, 2018