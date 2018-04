कोटक महिंद्रा बैंक ने शुक्रवार को अपने एक कर्मचारी को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बैंक ने इस एक्शन के पीछे की वजह कर्मचारी की खराब परफॉर्मेंस को जिम्मेदार बताया है। हालांकि, इससे नौकरी से बर्खास्त किए गए इस कर्मचारी के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर खासा बवाल हो गया था। इस शख्स ने 8 साल की कठुआ गैंगरेप पीड़ित को लेकर बेहद असंवेदनशील और अभद्र टिप्पणी की थी। उसके पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी और बैंक को उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा था। उधर, विष्णु के पिता ईएन नंदकुमार ने दावा किया है कि उनके बेटे ने नई नौकरी मिलने की वजह से बैंक से एक महीने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। विष्णु के पिता एक आरएसएस नेता हैं। उन्होंने कहा कि विष्णु ने अपनी गलती मान ली है और अपने फेसबुक पेज पर माफी भी मांगी है। दरअसल, कोच्चि स्थित एक ब्रांच में असिस्टेंट मैनेजर पद पर तैनात विष्णु नंदकुमार नाम के इस शख्स ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा, ‘यह अच्छा है कि वह (रेप पीड़िता) मर गई। अगर ऐसा न होता तो बाद में वह भारत के खिलाफ एक बम बनकर लौटती।’

Kotak mahindra…. I never knew you were keen to hire people who supports child rape… Is that going to be the new kotak motto???… save your brand name…. Dismiss the accused #dismiss_your_manager_vishnu_nandakumar(palarivattom branch)@KotakBankLtd

