केरल में नन द्वारा लगाए रेप और यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किए गए बिशप फ्रैंको मुलक्कल को केरल हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि जमानत के साथ कोर्ट ने कई शर्ते भी लागू की है। जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि बिशप केरल में दाखिल नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट भी कोर्ट में जमा कराना होगा। बता दें कि 6 अक्टूबर को केरल की एक अदालत ने बिशप फ्रैंको मुलक्कल की न्यायिक हिरासत 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। उन्हें बिशप को 2014 और 2016 के बीच एक नन के साथ लगातार दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मुलक्कल को इस दौरान पाला न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत के न्यायाधीश एम. लक्ष्मी के समक्ष पेश किया गया, जहां उनकी न्यायकि हिरासत दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई। इससे पहले उन्हें नियमित चिकित्सा जांच के लिए ले जाया गया था। मुलक्कल को तीन दिन तक पूछताछ करने के बाद 21 सितंबर को गिरफ्तार किया गया और 24 सितंबर को इसी अदालत ने उन्हें दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

Kerala High Court grants conditional bail to Bishop Franco Mulakkal who is the accused in Kerala nun rape case. pic.twitter.com/cVdRbmAfqa

