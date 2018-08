केरल के मंत्री का ‘बाहुबली’ अवतार, बाढ़ पीड़ितों के लिए कंधे पर ढोते दिखे राहत सामग्री

इन दिनों केरल बाढ़ की विभीषिका से उबरने की कोशिश में जुटा है। हर रोज लोगों के सहयोग की नई कहानियां सामने आ रही हैं। मंगलवार (28 अगस्त) को सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया गया। लोग अब इस वीडियो की खूब प्रशंसा कर रहे हैं। इस वीडियो को केरल के पत्रकार ज़क्का जैकब ने साझा किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि केरल के शिक्षा मंत्री सी. रविन्द्रनाथ बाहुबली स्टाइल में राहत सामग्री को अपने कंधे पर ढोते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो केरल के एक रिलीफ कैंप का है।

कभी रसायन विज्ञान के प्रोफेसर रहे रवीन्द्र नाथ कंधे पर नीले रंग के बैग को लेकर ट्रक से उतारकर गोदाम में रख रहे थे। रवीन्द्र नाथ को एर्णाकुलम जिले में बाढ़ राहत कार्य की देखरेख की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन बाढ़ के कारण वह त्रिशूर में ही फंस गए और समय पर नहीं पहुंच सके। बाद में उन्हें त्रिशूर के राहत शिविरों में ही काम करने की जिम्मेदारी दे दी गई ।

This is Kerala Education Minister C Raveendranath carrying relief material on his shoulders. Happens only in Kerala. #KeralaFloods pic.twitter.com/tlwY9a7uqH

— Zakka Jacob (@Zakka_Jacob) August 28, 2018