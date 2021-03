केरला में चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाल ही में कोच्चि गए थे और इसी कड़ी में वह महिला कॉलेज की छात्राओं से संवाद करने गए थे। इस दौरान उन्होंने वहां के सेंट थेरेसा कॉलेज की छात्राओं ने उन्हें आइकिडो सिखाने के लिए कहा। आइकिडो आधुनिक जापानी मार्शल आर्ट की ही एक शैली है। राहुल गांधी इसके जानकार भी हैं। छात्राओं के अनुरोध पर उन्होंने उन्हें इसकी ट्रेनिंग दी। हालांकि उनके इस कार्य से कई लोग उनकी आलोचना करने लगे।

केरल के कई नेताओं का कहना है कि जब राज्य में चुनाव चल रहा है और सभी दलों के वरिष्ठ राजनेता अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए प्रचार में लगे हैं, तब ऐसे वक्त पर राहुल गांधी इस तरह के काम में समय नष्ट कर रहे हैं। उनकी सबसे कड़ी आलोचना केरल के पूर्व सांसद जॉयस जॉर्ज ने की। इडुक्की से वर्ष 2014 में माकपा के समर्थन से बतौर निर्दलीय लोकसभा चुनाव जीतने वाले जॉर्ज ने सोमवार को यहां के इरत्तयार में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ कथित अत्यंत अपमानजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा था, “राहुल गांधी केवल महिला कॉलेजों का ही दौरा करेंगे और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष का सामना करने के दौरान लड़कियों को ‘सतर्क’ रहना चाहिए।” उन्होंने आरोप लगाया, “लड़कियां उनके सामने कभी नहीं झुकें…वह समस्या पैदा करने वाले अविवाहित हैं।”

