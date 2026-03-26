केरल में 9 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले सीएम पिनाराई विजयन मीडिया में अपनी इमेज सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। केरल चुनावों की उलटी गिनती के बीच, 80 वर्षीय मुख्यमंत्री ने पिछले तीन दिनों में कम से कम 20 इंटरव्यू दिए हैं। इस दौरान उन्होंने टीवी चैनलों, न्यूज पेपर्स, यूट्यूबर्स और पॉडकास्टर्स सभी को इंटरव्यू दिए। इन साक्षात्कारों में उन्होंने अपनी इमेज के उलट तीखे सवालों का बड़ी शांति से जवाब दिया है।

मनोरमा न्यूज़ चैनल के एक साक्षात्कारकर्ता ने विजयन से पूछा, “आप एक ऐसी राजनीतिक परंपरा से आते हैं जहां पार्टी को किसी व्यक्ति विशेष से ऊपर माना जाता है। क्या आप हमेशा पार्टी के अधीन रहे हैं?” इस पर मुख्यमंत्री ने उत्तर दिया, “कोई भी पार्टी से ऊपर नहीं है। मैं और अन्य लोग हमेशा पार्टी के नियमों के अधीन रहे हैं। हालांकि, राज्य के राजनीतिक माहौल को देखते हुए विशेष परिस्थितियों में व्यक्तियों को कुछ छूट दी जाती है।” इंटरव्यू लेने वाले ने आगे पूछा, “क्या कभी ऐसा समय आया जब पार्टी ने पिनाराई विजयन को सुधारा हो ?” इस पर मुख्यमंत्री ने हंसते हुए कहा, “आपको या दूसरों को यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि पार्टी ने मुझे कब या कैसे सुधारा। यह पार्टी की आंतरिक चर्चाएं हैं जो गोपनीय हैं।”

तीखे सवालों पर सीएम विजयन के शांत जवाब

जब उनसे पूछा गया कि क्या एलडीएफ सरकार और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के बीच कोई कथित गुप्त समझौता था तो सीएम विजयन ने कहा, “अगर ऐसा कोई समझौता था तो 2018 में केरल में बाढ़ के दौरान केंद्र सरकार ने राज्य सरकार का समर्थन क्यों नहीं किया? वायनाड भूस्खलन (2024) के दौरान क्या केंद्र ने राज्य सरकार का समर्थन किया?”

सीएम पिनाराई विजयन की इमेज सुधारने की कोशिश

राजनीतिक हलकों में इन इंटरव्यू को सीपीआई (एम) द्वारा चुनाव से पहले सीएम पिनाराई विजयन की इमेज को सुधारने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। पिनाराई एक कठोर राजनेता के रूप में जाने जाते हैं, ऐसे में उन्हें एक स्पष्टवादी और सुलभ नेता के रूप में पेश करने की कोशिश की जा रही है।

हाल ही में मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल के साथ उनके साक्षात्कार को लेकर उनकी आलोचना हुई जिसे विपक्ष ने पीआर स्टंट करार दिया। इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए विजयन ने कहा, “हम किसी व्यापक जनसंपर्क अभियान में शामिल नहीं हैं लेकिन हम उन नए मीडिया को नजरअंदाज नहीं कर सकते जहां हमारे खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं।” उन्होंने यह भी कहा, “क्या कुछ लोगों को मोहनलाल के गैर-राजनीतिक साक्षात्कार से कोई समस्या थी, वह केरल में एक सम्मानित अभिनेता हैं?”

सीएम के साक्षात्कारों ने चुनावी माहौल को गरमा दिया

सीएम के साक्षात्कारों ने चुनावी माहौल को गरमा दिया है। इंटरव्यू के दौरान, सीएम विजयन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उनका एजेंडा नए केरल के विकास पर केंद्रित है। उन्होंने कई इंटरव्यू में दावा किया कि राज्य में निवेश के अवसर बढ़ रहे हैं और केरल देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो उद्योगों के फलने-फूलने के लिए गैर-सांप्रदायिक वातावरण प्रदान करता है।

मुख्यमंत्री के लगातार हो रहे साक्षात्कारों का असर एलडीएफ की बैठकों पर भी दिख रहा है। मंगलवार को कोन्नी में हुए एलडीएफ के चुनावी सम्मेलन में एक कार्यकर्ता ने विजयन के भाषण के बीच में ही उनसे कहा कि मेरा एक सवाल है। इस पर मुख्यमंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा, “अपने घर जाकर पूछिए।”

कई लोगों का कहना है कि उनकी तीखी जुबान में कोई नरमी नहीं आई है। 2017 में तिरुवनंतपुरम में सीपीआई (एम) और भाजपा के बीच हुई बैठक में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे पत्रकारों पर भड़कते हुए केरल के मुख्यमंत्री ने गुस्से में कहा था ‘बाहर निकलो।’ उस समय विजयन के पहले कार्यकाल को मुश्किल से एक साल ही हुआ था। उनकी तीखी टिप्पणी की राजनीतिक और मीडिया जगत में कड़ी आलोचना हुई लेकिन मार्क्सवादी नेता अपने रुख पर अडिग रहे। उन्होंने कहा, “आपको केवल वहीं जाना चाहिए जहां आपको आमंत्रित किया गया हो, बिना बुलाए घुसपैठ न करें।” सीएम के सहयोगियों और सोशल मीडिया समर्थकों ने उनकी टिप्पणी का बचाव करते हुए कहा कि बिना बुलाए मीडिया मेहमानों का सामना करने पर उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया।

वहीं, अपने रुख में बदलाव करते हुए विधानसभा चुनाव 2026 के लिए पिनाराई विजयन सत्ताधारी सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाले एलडीएफ के चुनाव अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं जिसका लक्ष्य लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करना है।

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