केरल के कोच्चि में रहने में वाले विजयन और मोहना पिछले 56 साल से एक चाय का स्टॉल चलाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों 20 से ज्यादा देशों की सैर कर चुके है। हाल ही में महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने इस दंपती का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया था। विजयन के मुताबिक दुनिया घूमना उनके बचपन का सपना था। इस दंपती की उम्र 65 साल से भी ज्यादा है। बताया जा रहा है कि विजयन पर एक शॉर्ट फिल्म भी बन चुकी है।

कोच्चि में श्रीबालाजी कॉफी हाउस के नाम से विजयन अपनी एक छोटी दुकान चलाते है। बचपन से ही दुनिया घूमने का शौक रखने वाले विजयन ने अपनी पत्नी के साथ विदेश की सैर करने के लिए पैसे बचाने शुरू कर दिए। यह दंपति उस समय चर्चा में आया जब मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने एक ट्वीट कर इनके बारे में दुनिया को बताया। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने अपने ट्वीट में कहा, “यह दंपती भले ही दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट- फोर्ब्स में शामिल न हों। लेकिन यह उनकी असल संपत्ति जीवन के प्रति उनका नजरिया है।” उन्होंने लिखा, “अगली बार जब भी मैं शहर जाऊंगा तब मैं उनके यहां चाय और उनके दौरों की याद के बारे में जानना चाहूंगा।”

They may not figure in the Forbes Rich list but in my view, they are amongst the richest people in our country.Their wealth is their attitude to life. The next time I’m in their town I am definitely dropping by for tea & a tour of their exhibits.. pic.twitter.com/PPePvwtRQs

