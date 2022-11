Kerala Bus Accident: आंध्रप्रदेश के 44 तीर्थयात्रियों को सबरीमाला ले जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त, 3 घायल

आंध्रप्रदेश के 44 तीर्थयात्रियों को सबरीमाला ले जा रही बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 यात्री घायल हो गए हैं।

केरल में बस दुर्घटनाग्रस्त (Photo Source- ANI)

