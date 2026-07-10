केरल में जन्म दर अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। केरल के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रकाशित 2024 की सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार, केरल की जन्म दर (CBR) पहली बार सिंगल डिजिट में आ गई है। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि हाल के दशकों में 2023 और 2024 में सीबीआर में लगातार सबसे तीव्र वार्षिक गिरावट दर्ज की गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, केरल का सीबीआर 2024 में 9.64 था और साल 2023 में 11.06 था। सीबीआर किसी दिए गए वर्ष के दौरान प्रति 1,000 लोगों पर जीवित जन्मों की कुल संख्या को मापता है।

केरल में साल 2024 में जन्म लेने वाले जीवित बच्चों का पंजीकरण घटकर 3,44,766 रह गया। साल 2023 में यह संख्या 3,93,231 थी।

सीबीआर में तेज गिरावट

साल 2022-23 में 1.47 की गिरावट के बाद 2023-24 के दौरान सीबीआर में 1.42 की गिरावट दर्ज की गई। 1992 से केरल के सीबीआर के विश्लेषण से पता चलता है कि लगातार दो वर्षों में यह सबसे तीव्र वार्षिक गिरावट है।

केरल का कार्बन ब्रेकडाउन (CBR) 1992 में 17.67 था और कई सालों तक लगभग इसी स्तर पर बना रहा। 2006 तक यह गिरकर 16.63 और 2010 तक 15.75 हो गया। 2016 में पहली बार यह दर 15 से नीचे गिरकर 14.48 पर आ गई, फिर 2019 में घटकर 13.79 हो गई। इसके बाद 2019 और 2020 के बीच इसमें 1.02 की गिरावट आई और 2020 और 2021 के बीच 0.83 की गिरावट आई।

अलाप्पुझा में सबसे कम जन्म दर

अलाप्पुझा में सबसे कम जन्म दर (CBR) 5.28 है, उसके बाद कोल्लम में 6.63 है। इडुक्की और एर्नाकुलम में यह दर 9.30 से 7.69 के बीच है। इसके विपरीत मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड और कन्नूर सभी में जन्म दर 10 से अधिक है जिसमें मलप्पुरम 15.16 के साथ शीर्ष पर है।

केरल की क्रूड डेथ रेट (सीडीआर) जो महामारी के कारण 2021 में 9.66 और 2022 में 9.16 तक बढ़ गई थी, अब कम हो गई है। 2024 में सीडीआर 8.77 रही जो 2023 के 8.59 से थोड़ी अधिक है। जिला स्तर पर कोट्टायम में सीडीआर 2024 में 12.39 और 2023 में 12.37 थी। यह राज्य के औसत 8.77 से काफी अधिक है। मलप्पुरम में राज्य में सबसे कम सीडीआर 5.24 है।

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