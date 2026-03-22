केरल विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) तीसरी बार सत्ता में काबिज होने की तैयारी में है। प्रदेश की स्वास्थ्य, शिक्षा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजनाओं के दम पर गठबंधन, एक बार फिर चुनावी समर में है। हालांकि, टिकट की घोषणा के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) समेत अन्य सहयोगी दलों के नेताओं के पार्टी छोड़ने से तीसरी बार जीत की राह में चुनौतियां बढ़ सकती हैं।

केरल में 140 विधानसभा सीटों के लिए नौ अप्रैल को होने वाले चुनाव में सत्तारूढ़ एलडीएफ को मात देने के लिए पिछले एक दशक से सत्ता से बाहर संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) ने भी इस बार चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने वाम गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सरकार, राज्य को प्रवासियों की तरफ से भेजे गए पैसे (रेमिटेंस), लाटरी और शराब पर निर्भर बनाए रखना चाहती है, लेकिन इस तरह की व्यवस्था आगे नहीं चल सकती है। जानकारों का कहना है कि अगर मतदाताओं का रुख बदला तो यूडीएफ को इसका अधिक फायदा मिल सकता है।

एलडीएफ तीन मुद्दों को लेकर मैदान में है

राज्यसभा सदस्य जान ब्रिटास ने कहा कि केरल में सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल है। एलडीएफ के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार तीन स्तंभों को लेकर अपने प्रदर्शन के आधार पर चुनावी समर में है। वाम लोकतांत्रिक मोर्चा, समाजिक कल्याण की योजनाएं और निवेश के जरिए विकास की रफ्तार को और तेज बनाए रखना चाहता है।

प्रदेश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा का स्तर काफी अच्छा है। हर गांव में डिस्पेंसरी, हर स्कूल को स्मार्ट स्कूल बनाने सहित बुजुर्गों के लिए दो हजार रुपए पेंशन सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं के प्रदर्शन के आधार पर जनता समर्थन देगी। केरल में सड़क, पुल और औद्योगिक क्षेत्रों जैसे आधारभूत ढांचा पर किए गए निवेश से प्रदेश के विकास की रफ्तार तेज हुई है। इन क्षेत्रों में प्रदर्शन के आधार पर ही वाम लोकतांत्रिक मोर्चा लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने की तैयारी में है।

केरल के पूर्व विधायक पी कृष्णप्रसाद ने कहा कि पिछले 10 साल से केरल में एलडीएफ ही सत्ता में है। 2006 में वामपंथी दलों को जीत मिली। 2011 में महज दो सीटों के अंतर से यूडीएफ ने सरकार बनाई। इसके बाद 2016 और 2021 में भी वामदलों के गठबंधन को बड़े अंतर से जीत मिली। केरल में सार्वजनिक अस्पतालों में पिछले पांच वर्षों में चिकित्सा सुविधा का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या में करीब 50 फीसद की बढ़ोतरी हुई है। यह प्रदेश वासियों का रुझान सरकारी अस्पतालों की तरफ बढ़ते रुझान को दर्शाता है।

इस साल से स्रातक तक की निशुल्क शिक्षा प्रदान करने वाला देश में पहला ऐसा राज्य बन गया है। प्रदेश में इस बार भाजपा को भी अधिक सीटों पर जीत की उम्मीद है।

पार्टी से नेताओं की बेरुखी से बढ़ रही है चिंता

चुनाव से पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) को हाल ही में दो वरिष्ठ नेताओं ने छोड़ दिया। इस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पिनाराइ विजयन ने पार्टी छोड़ने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने अपनी अपनी लंबी राजनीतिक विरासत को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा, सुधाकरन को कभी भी दरकिनार नहीं किया गया था। हाल ही में पार्टी को छोड़ने वाले तीन नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और माना जा रहा है कि उन्हें कांग्रेस का समर्थन है।

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केरल विधानसभा चुनाव 2026 पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि चुनाव आयोग ने हमें बहुत कम समय दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास मुश्किल से 3 सप्ताह से थोड़ा अधिक समय बचा है और वो चुनाव आयोग के इस फैसले से हैरान हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कम्युनिस्ट इस बात के माहिर रहे हैं कि वे करदाताओं के पैसे को अपने कार्यकर्ताओं की जेबों में कैसे पहुंचाते हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान केरल विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, “मेरे सहयोगी 85 से 100 सीटों को लेकर बहुत आश्वस्त हैं।” पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक