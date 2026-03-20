Kerala Elections: दक्षिण भारत में अपनी जमीन तैयार करने में जुटी बीजेपी केरल में पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारकर मजबूत कड़ी जोड़ने में लग गई है। पार्टी प्रदेश की 140 सीटों में से करीब सौ सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने वाम दल और कांग्रेस समर्थक रहे एझावा (ओबीसी), नायर (सवर्ण) व ईसाई समुदाय को ध्यान में रखकर सीट बंटवारे का निर्णय लिया है।

बीजेपी का मानना है कि अगर इन वर्गों में उसे व्यापक समर्थन मिलता है, तो वह कई सीटों पर निर्णायक स्थिति में आ सकती है। इसके अलावा युवा और शहरी मतदाताओं को भी साधने की रणनीति अपनाई जा रही है।

दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा

पार्टी नेताओं का कहना है कि इस चुनाव में भाजपा ने मिजोरम के पूर्व राज्यपाल रहे कुंमनम राजशेखरन को अरनमुला से, के सुरेंद्रन को मंजेश्वर सीट से, पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को नेमम से, पूर्व केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन को कजहाकूट्टम से चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा कई अन्य बड़े नेता भी चुनावी मैदान में हैं।

पार्टी नेताओं की मानें तो हाल ही में हुए निगम चुनाव में पार्टी ने 50 सीट जीतकर केरल के इतिहास में पहली बार तिरुवनंतपुरम में अपना मेयर बनाया। निगम चुनाव के नतीजों से भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। खासकर शहरी क्षेत्रों में पार्टी की पकड़ मजबूत हुई है, जिसका असर विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर देखने को मिल सकता है।

कैसा रहा था पिछला चुनाव?

वर्ष 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। वह वर्ष 2016 में जीती सीट भी हार गई थी। वर्ष 2021 में हुए चुनाव में राजग को 12.41 फीसद वोट मिला था जो वर्ष 2016 में हुए चुनाव से 2.55 फीसद कम था। इस चुनाव में भाजपा कासरगोड जिले की मंजेश्वर, कासरगोड विधानसभा, पलक्कड़ जिले की मलमपुझा और पलक्कड़ विधानसभा, कोल्लम जिले की चथन्नूर विधानसभा, तिरुवनंतपुरम जिले की अट्टिंगल (एससी), कजहाकूट्टम, वट्टियूरकावु, निमोम विधानसभा में दूसरे नंबर पर रही थी।

2016 में खुला था खाता

कई सीटों पर जीत का अंतर काफी कम रहा। वहीं वर्ष 2016 में भाजपा के ओ राजगोपाल ने नेमोम सीट से सीपीआइ (एम) के वी शिवनकुट्टी को हराकर पार्टी का खाता खोला था। इस चुनाव में राजग को 15.0 फीसद वोट मिले थे। पार्टी कासरगोड जिले की मंजेश्वर और कासरगोड विधानसभा, पलक्कड़ जिले की मलमपुझा और पलक्कड़ विधानसभा, कोल्लम जिले की चथनूर, तिरुवनंतपुरम जिले की कजहाकूट्टम और वट्टियूरकावु विधानसभा में दूसरे नंबर पर रही थी।

पार्टी नेताओं का दावा है कि चुनाव में पार्टी का बेहतर प्रदर्शन रहेगा। हिंदू बहुल क्षेत्र में राजग बेहतर प्रदर्शन करेगा। साथ ही एक बेहतर भूमिका में विकल्प के तौर पर उभर कर सामने आएगा।

किस पर है प्रचार अभियान की जिम्मेदारी?

केरल विधानसभा चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को बीजेपी पार्टी ने प्रचार अभियान का सौंपा जिम्मा।वर्ष 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। वह वर्ष 2016 में जीती सीट भी हार गई थी। वर्ष 2021 में हुए चुनाव में राजग को 12.41 फीसद वोट मिला था जो वर्ष 2016 में हुए चुनाव से 2.55 फीसद कम था।

केरल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो गई है। पहली सूची में बीजेपी के 47 उम्मीदवारों के नाम हैं। केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर निमोम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पूर्व अध्यक्ष के. सुरेंद्रन मंजेश्वर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। केरल की सभी सीटों पर 9 अप्रैल को वोटिंग होगी जबकि नतीजे 4 मई को आएंगे। पढ़िए पूरी खबर…