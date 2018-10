Kerala Akshaya AK-367 Lottery Results Today LIVE Updates: अक्षय AK-367 लॉटरी के रिजल्ट आज, यहां चल रहा ड्रॉ

Kerala Lottery Results Today Live, Akshaya Lottery AK 367 Result 2018: केरल की लॉटरी का रिजल्ट, Akshaya AK-367 लॉटरी रिजल्ट आज जारी किया जाएगा। रिजल्ट को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। लॉटरी का रिजल्ट जारी होने के बाद उसे www.keralalotteryresult.net पर देख सकते हैं। यह ड्रा गोर्की भवन, वान्रोस, पलायम, तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जाएगा। रिजल्ट आज 31 अक्टूबर को शाम 4 बजे जारी किया जाएगा। पुरस्कार विजेताओं को केरल सरकार राजपत्र में प्रकाशित केरल लॉटरी परिणामों के नंबरों की पुष्टि करने की सलाह दी जाती है। विनिंग टिकट का 30 दिन में सरेंडर करना जरूरी है।

आपको बता दें कि इससे पहले 25 अक्टूबर को Karunya Plus Lottery Result जारी हुआ था। Karunya Plus Lottery पहला इनाम पाने वाले को 80 लाख रुपये मिलते हैं। वहीं दूसरे इनाम पाने वाले को 10 लाख रुपये और तीसरे इनाम की राशि 1 लाख रुपये है। चौथे इनाम 5 हजार रुपये, पांचवे इनाम की रकम 2 हजार रुपये, छठे नंबर के इनाम की रकम 1 हजार रुपये, सातवें नंबर के इनाम की रकम 500 रुपये और आठवें नंबर के इनाम की रकम 100 रुपये है। इसके अलावा सांत्वना पुरस्कार भी दिया जाता है जिसकी रकम 8 हजार रुपये है। Karunya Plus Lottery के एक टिकट का मूल्‍य 40 रुपए है।

