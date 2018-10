प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की है। संभावना जताई जा रही है कि गरीबों को अब बेहतर स्वास्थ के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन दिल्ली सरकार उन गैर-भाजपा शासित राज्यों की सरकार में शामिल है, जो केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आयोग्य योजना (पीएमजेएवाई) का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। हालांकि, इसके बावजूद दिल्लीवासियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। दिल्ली स्थित वैसे अस्पताल जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा राशि उपलब्ध करवाई जाती है, में इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। उन्हें हर वो सुविधाएं मिलेंगी, जो उन राज्यों में मिल रही है, जहां इसे लागू किया गया है।

रविवार को पीएमजेएवाई के डिप्टी सीईओ डॉ. दिनेश अरोरा ने ट्वीट किया, “दिल्ली स्थित सभी राष्ट्रीय अस्पताल में सभी राज्य के उन लाभार्थियों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, जो आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल हो गए हैं। दिल्ली में रहने वाले मुरादाबाद के मजूदर जिनकी आय 8000 रुपये प्रतिमाह से कम है, को सफदरजंग अस्पताल में स्पाईनल कॉड की सर्जरी और इंप्लांट के लिए लिस्टेड किया गया है।” इसके साथ ही उन्होंने एक और ट्वीट कर कहा, आयुष्मान भारत योजना के लॉन्च हुए दो सप्ताह हुए हैं। मात्र दो सप्ताह के भीतर बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। करीब 50 हजार गरीब मरीज संबंधित अस्पताल में भर्ती हुए और उनका इलाज हुआ है। 92 हजार लोगों को गोल्ड कार्ड दिया जा चुका है।”

National hospitals in Delhi wl provide health benefits to all States beneficiaries who have joined @AyushmanNHA . A quilt labourer from Muradabad staying in Delhi & earning <8000/month has been listed tom @SJHDELHI for spinal cord surgery with implant @PMOIndia @JPNadda @ibhushan

2 weeks of #AyushmanBharat #PMJAY & major milestone achieved. >50000 poor patients treated/admitted in empanelled hospitals. If @AyushmanNHA was not rolled out, wld have either spent outofpocket or in abs of money even avoided treatment. @PMOIndia @JPNadda @ibhushan @amitabhk87

— Dr Dinesh Arora (@drdineshias) October 7, 2018