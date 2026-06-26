उत्तर प्रदेश के कौशांबी में ‘बीफ पकाने’ के आरोप में 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को सूचना मिलने के बाद घर पर छापा मारा गया जिसके बाद इन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, उन्हें बुधवार को सूचना मिली कि एक परिवार कथित तौर पर बीफ लाया था और महिलाएं उसे पका रही थीं।

सूचना की पुष्टि करने के बाद, पुलिस की एक टीम कौशांबी में मुखबिर द्वारा बताए गए घर की ओर रवाना हुई। पुलिस ने बताया कि छापेमारी दल को देखते ही चार पुरुष गांव की संकरी गलियों से भाग निकले। पुलिस का दावा है कि जब अधिकारी घर में घुसे तो महिलाओं ने भी भागने की कोशिश की लेकिन महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया।

पूछताछ के दौरान महिलाओं ने बताया कि मांस बीफ था

पुलिस ने बताया कि उन्हें एक डिब्बे में पका हुआ मांस और कच्चा मांस से भरा एक पारदर्शी प्लास्टिक बैग बरामद हुआ है। पुलिस उपाधीक्षक अभिषेक सिंह ने बताया, “हमने तीनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि मांस बीफ था जिसे उनके परिवार के सदस्य बाहर से लाए थे।” पुलिस ने बताया कि वे महिलाओं के पतियों और पड़ोस के एक अन्य व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। ये दोनों व्यक्ति मुंबई में काम करते हैं और हाल ही में कौशांबी आए थे।

उत्तर प्रदेश गौ-हत्या निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज

पुलिस ने बताया कि तीनों महिलाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश गौ-हत्या निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सराय अकील पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। डीएसपी सिंह ने बताया कि उन्हें अदालत में पेश किया गया जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने बताया कि उन्होंने लगभग 1 किलो कच्चा मांस और 1 किलो पका हुआ मांस बरामद किया है।

डिप्टी एसपी सिंह ने कहा, “मांस के नमूनों को जांच के लिए फॉरेंसिक प्रयोगशाला में भेजा गया है और हम परीक्षण के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।” एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि जांच में यह भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि मांस कहां से लिया गया था और क्या इसे पहले भी खरीदा गया था।

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वाराणसी में गंगा नदी में नाव पर नॉनवेज पार्टी करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच युवकों को गिरफ्तार कर लिया। वाराणसी के दशाश्वमेध थाना क्षेत्र की पुलिस ने यह कार्रवाई की। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें