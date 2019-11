UP Kaushambi News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के कौशांबी (Kaushambi) जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक टीबी (TB) रोगी बलराम कथित रूप से भुखमरी के कारण बीमार पड़ गया। इसके चलते उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल अब जिला प्रशासन ने उसके इलाज और देखभाल की व्यवस्था की है। वहीं मामले में कौशांबी के डीएम (DM) एमके वर्मा का कहना है कि जैसे ही बलराम की तबीयत खराब होने की सूचना प्रशासन को मिली, उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

क्या है मामला: न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक, कौशांबी में बलराम नाम का बुजुर्ग जो कि क्षय रोग (टीबी) से पीड़ित था, कथित रूप से भुखमरी के कारण बीमार पड़ गया। उसकी बेटी अर्चना ने बताया कि उसके पिता छह दिनों से भूखे थे, क्योंकि हमारे घर पर अन्न का एक भी दाना नहीं था। वह भुखमरी के कारण बीमार हो गए।

Balram, a tuberculosis (TB) patient allegedly fell sick due to starvation, in Kaushambi. Archana, his daughter says, “Father was starving since six days as we did not have a single grain at our home, he got sick due to starvation”. pic.twitter.com/BOgLv1PAFJ

