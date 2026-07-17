कौशांबी जिले के सराय अकिल इलाके में एक घर में गो हत्या और बीफ पकाने के मामले में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद चार और लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, सूचना मिली थी कि सभी आरोपी बाग में छिपे हैं। मौके पर पहुंचते ही आरोपियों ने गोलीबारी शुरू कर दी।

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मोहम्मद अरशद उर्फ ​​चेद्दन के पैर में गोली लगी।

इस दौरान अरशद के अलावा सुन्ने उर्फ ​​इलियास खान, नफीस और फकरुल को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि दो आरोपी भाग गए। पुलिस ने बताया कि एनकाउंटर के दौरान फरार हुए आरोपियों की पहचान इरफान और बड़कऊ के रूप में हुई है।

गिरफ्तार किए गए चारों लोग पनारा गोपालपुर गांव के रहने वाले हैं।

शमा परवीन, शास्ता और फातिमा को किया था गिरफ्तार

इससे पहले इस मामले में तीन महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इनके नाम शमा परवीन, शास्ता और फातिमा हैं और ये तीनों अरशद की रिश्तेदार हैं। पुलिस ने बताया है कि अरशद के खिलाफ छह आपराधिक मामले दर्ज हैं।

24 जून को पुलिस ने कौशांबी में अरशद के घर पर छापा मारा था और मांस के नमूने लिए थे।

फॉरेंसिक रिपोर्ट आई सामने

कौशांबी के सर्कल अफसर शिवांक सिंह ने बताया कि मथुरा की एक लैब से जो फॉरेंसिक रिपोर्ट मिली है, उसमें पुष्टि हुई है कि मांस के नमूने गोमांस के थे। इसके बाद सराय अकिल पुलिस थाने में उत्तर प्रदेश गोहत्या निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पनारा गोपालपुर के सरपंच चीड़ी लाल के प्रतिनिधि सुशील पाठक ने बताया कि अरशद पर मवेशी तस्करी का आरोप लगा था लेकिन हाल ही में उसने बकरियों का कारोबार शुरू कर दिया था। उन्होंने अरशद के परिवार पर लगे आरोपों पर हैरानी जताई।

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