उत्तर प्रदेश के कौशांबी में सोमवार को पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट से हड़कंप मच गया। धमाका इतना जोरदार था कि पूरी फैक्ट्री जमींदोज हो गई। हादसे में दो बच्चों प्रवीण (13) और प्रियांशी (5) समेत तीन लोगों की मौत की सूचना है। वहीं, 20 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है।

यह हादसा कौशांबी के मनौरी स्थित थाना पुरामुफ्ती क्षेत्र में हुआ। घटनास्थल प्रयागराज और कौशांबी की सीमा के पास बताया जा रहा है। विस्फोट की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। डीएम और एसपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं।

धमाके से आसपास के मकानों को भी नुकसान

विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि फैक्ट्री के आसपास करीब 50 मीटर के दायरे में स्थित 5 से 7 मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। धमाके के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया। फैक्ट्री में रखे पटाखों में आग लगने के कारण काफी देर तक धमाकों की आवाज आती रही। बताया जा रहा है कि विस्फोट की आवाज करीब दो किलोमीटर दूर तक सुनाई दी।

हादसे के बाद आसपास के इलाकों में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने घायलों को चारपाई और अन्य साधनों से अस्पताल पहुंचाया। कुछ लोगों के अभी भी फैक्ट्री के मलबे में फंसे होने की आशंका है, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है।

फैक्ट्री में काम कर रहे थे 25 मजदूर

मिली जानकारी के मुताबिक, हादसे के समय फैक्ट्री में करीब 25 मजदूर काम कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सोमवार सुबह फैक्ट्री में सामान्य रूप से काम चल रहा था। इसी दौरान अचानक जोरदार विस्फोट हुआ और देखते ही देखते फैक्ट्री ढह गई।

धमाके के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोग भी घटनास्थल पर पहुंच गए और राहत कार्य में जुट गए। आग और लगातार हो रहे छोटे-बड़े धमाकों के कारण शुरुआती दौर में बचाव कार्य में भी मुश्किलें आईं।

चार घायलों को ट्रामा सेंटर में कराया गया भर्ती

हादसे में घायल लोगों को उपचार के लिए अलग-अलग अस्पतालों में भेजा गया है। चार घायलों को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जिनमें से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। कई घायलों को प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल भी भेजे जाने की जानकारी सामने आई है।

हालांकि, हादसे में मृतकों और घायलों की संख्या को लेकर अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि आग पूरी तरह बुझने और मलबे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही मृतकों और घायलों की वास्तविक संख्या स्पष्ट हो सकेगी।

एयरफोर्स स्टेशन से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर है घटनास्थल

पटाखा फैक्ट्री मनौरी क्षेत्र में स्थित है और घटनास्थल से मनौरी एयरफोर्स स्टेशन की दूरी करीब डेढ़ किलोमीटर बताई जा रही है। विस्फोट के बाद प्रशासन ने पूरे इलाके में राहत एवं बचाव अभियान तेज कर दिया है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मलबे को हटाकर अंदर फंसे लोगों की तलाश कर रही हैं।

सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कौशांबी में हुए हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्य तेजी से चलाने और घायलों का समुचित इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से मृतकों के परिजनों से संपर्क कर उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराने को भी कहा है। प्रशासन की टीमें फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं और हादसे के कारणों की भी जांच की जा रही है।

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