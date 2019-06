जम्मू और कश्मीर में एक 32 साल का टूरिस्ट गाइड 5 पर्यटकों को बचाने के लिए जमकर तारीफ हो रही है। अनंतनाग जिले के पहलगाम में कोलकाता के पर्यटकों को बचाने की कोशिश में 32 वर्षीय राउफ अहमद डार की मौत हो गई थी। डार की बहादुरी की तारीफ करते हुए जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया।

उमर ने लिखा, ‘रउफ अहमद डार की बहादुरी को मेरा सलाम। उनसे डूब रही राफ्ट से पर्यटकों की जान बचाई लेकिन अपनी जान गंवा बैठा। अल्लाह उसे जन्नत में आला दर्जा मंजूर करे।’ वहीं अन्य लोगों ने भी रउफ की बहादुरी की प्रशंसा की। एक यूजर @avdheshkushwaha ने लिखा कि कश्मीरियत अभी जिंदा है।

जम्मू और कश्मीर की पूर्व मंत्री और भाजपा प्रवक्ता प्रिया सेठी ने रउफ को कश्मीर का रियल हीरो बताया। प्रिया ने रउफ के परिवारवालों हृदय से संवेदनाएं। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर ने 2 लाख रुपये देने की घोषणा की थी। वहीं जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने 5 लाख रुपये की मदद देने की घोषणा की है।

My salute to this braveheart Rauf Ahmad Dar. He saved the tourists from his capsized raft but lost his own life in the process. May Allah grant him the highest place in Jannat. https://t.co/VYUd4nTrzz

