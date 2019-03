उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर हो रहा है। इस वीडियो में भगवा रंग के कुर्ते पहने 2 लोग एक दुकानदार को थप्पड़ मार रहे हैं। साथ ही, लाठी भी फटकार रहे हैं। आरोपियों का कहना था कि यह शख्स कश्मीरी है, जिसके चलते इसकी पिटाई की जा रही है। हालांकि, इस दौरान कुछ लोगों ने बीच-बचाव करके कश्मीरी दुकानदार को बचा लिया।

कहां का है मामला: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह वीडियो लखनऊ के डालीगंज पुल का बताया जा रहा है, जहां बुधवार को ड्राई फूट बेच रहे एक कश्मीरी युवक को अचानक दो लोग थप्पड़ मारते लगे। इस दौरान आरोपियों ने पीड़ित से आधार कार्ड मांगा। साथ ही, कहा कि उठो जल्दी से.. निकलो यहां से। इस बीच कुछ लोग मौके पर पहुंचे और दुकानदार को पीटने का कारण पूछने लगे। इस सवाल के जवाब में केसरिया कुर्ता पहने एक शख्स ने कहा कि यह कश्मीरी है।

SHOCKING: Some goons in saffron kurtas throttle, assault a Kashmiri dry fruit seller in Lucknow. Passersby come to rescue of the Kashmiri. Case yet to be registered.

Hope @Uppolice @Igrangelucknow @lkopolice register an FIR and jab these goondas at the earliest. pic.twitter.com/zXjI3Anh2n

— Prashant Kumar (@scribe_prashant) March 6, 2019