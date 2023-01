बिहारी के इश्क में कश्मीरी लड़की मुस्लिम से हिंदू बनी: 2000KM दूर से बेगूसराय पहुंची; प्रेमी ने मिलने से इनकार किया तो खाया जहर

मई 2022 में समेरा हनीफ ने धर्म परिवर्तन कर अपना नाम अंजलि सिंह रख लिया और लालू से कोर्ट मैरिज भी हो गई।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है (Source- Pixabay)

Bihar News: कश्मीर की रहने वाली एक लड़की बिहारी लड़के के प्यार में मुस्लिम से हिंदू बन गयी। कश्मीर की समेरा हनीफ को बेगूसराय (Begusarai) के लालू कुमार से कश्मीर में प्यार हो गया। लालू के कहने पर समेरा ने अपना धर्म बदलकर अंजलि नाम रख लिया। दोनों ने कोर्ट में शादी भी कर ली। अचानक युवक उसे छोड़कर बेगूसराय आ गया और उसका फोन उठाना बंद कर दिया। जिसके बाद लड़की बेगूसराय पहुंची, लेकिन लालू के मिलने से मना करने पर उसने आत्महत्या की कोशिश की। लड़के के प्यार में Muslim से बनी Hindu कश्मीर की 28 वर्षीय समेरा हनीफ को बेगूसराय के 30 वर्षीय लालू कुमार से कश्मीर में प्यार हो गया। लालू के कहने पर समेरा ने अपना धर्म बदलकर अंजलि नाम रखवा लिया और 19 मई 2022 को दोनों ने श्रीनगर की कोर्ट में शादी कर ली। दोनों करीब 7 महीने तक कश्मीर में ही साथ रहे लेकिन अचानक युवक उसे छोड़कर बेगूसराय आ गया और उसके फोन का जवाब देना भी बंद कर दिया। जिसके बाद शनिवार (28 जनवरी) को अंजलि भी 2000 किलोमीटर दूर कश्मीर से बेगूसराय पहुंची, लेकिन लालू ने उससे मिलने से मना कर दिया। लालू ने यह भी कहा कि वह अब लौटकर कश्मीर आने वाला भी नहीं। Begusarai में की सुसाइड की कोशिश इसके बाद उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर आनन-फानन लोगों ने उसे सदर अस्पताल बेगूसराय में भर्ती कराया। कश्मीर के गुलबर्ग की रहने वाली समेरा हनीफ खुद को शादीशुदा बताते हुए बेगूसराय में लालू के घर पहुंची। उसका कहना है कि लालू से उसने शादी की है। हालांकि लालू के घरवालों ने शादी की बात से इनकार कर दिया। उसके परिवार ने उसके साथ मारपीट भी की। इससे परेशान समेरा ने जहर खा लिया। सदर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। Also Read Murder: दोस्त से मिलने नेपाल से दिल्ली आए शख्स की तिलक विहार में चाकू घोंप कर हत्या कश्मीर से बेगूसराय पहुंची समेरा ने दावा किया कि लालू श्रीनगर में काम करता था, वहीं उसकी मुलाकात हुई और दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। अब अंजलि का कहना है कि अगर उसके पति ने उसे नहीं अपनाया तो वह जान दे देगी। उसने कहा कि लालू के प्यार में उसने धर्म बदल लिया। मुसलमान से हिंदू बन गई। करीब 7 महीने उसके साथ रही, लेकिन अब वह उसे धोखा दे रहा है। अंजलि ने यह भी कहा कि जीउंगी लालू के साथ, मरूंगी लालू के साथ, जैसे रखेंगे, वैसे रहेंगे।

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram