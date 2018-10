श्रीनगर में दो आतंकी ढेर, पुलिस ने लोगों से की मुठभेड़ की जगह पर न आने की अपील

जम्मू एवं कश्मीर के श्रीनगर के बाहरी इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच बुधवार को मुठभेड़ जारी है। आतंकवादियों के छिपे होने की खुफिया सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने नौगाम के साथू इलाके में घेराबंदी की। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, “सुरक्षा बलों को करीब आता देख आतंकवादियों ने उन पर गोली चलानी शुरू कर दी जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। प्रशासन ने श्रीनगर जिले के सभी स्कूल-कॉलेज को बंद करा दिया है। इससे पहले जम्मू एवं कश्मीर के कुलगाम जिले में रविवार को एक मुठभेड़ में तीन आतंकियों को मार गिराया गया था। एक अधिकारी ने कहा कि इसके थोड़ी देर बाद हुए एक विस्फोट में कम से कम सात नागरिकों की मौत हो गई। पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि सुरक्षा बलों द्वारा कुलगाम में एक गांव को चारों ओर से घेर लेने के बाद मुठभेड़ शुरू हुई। बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि आतंकी यहां छिपे हुए हैं। कई घंटों तक चली मुठभेड़ में तीन आतंकियों को ढेर कर दिया गया जबकि सेना के दो जवान घायल हुए।

2 terrorists neutralised. No collateral damage took place. Incriminating materials including arms&ammunition recovered. Citizens are once again requested not to enter encounter site. Police filed a case, probe initiated: J&K Police on encounter in Nowgam on outskirts of Srinagar

— ANI (@ANI) October 24, 2018