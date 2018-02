कासगंज हिंसा: AMU के छात्रों की मांग, चंदन गुप्ता के परिवारवालों को 50 लाख रुपये मुआवजा दे योगी सरकार

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कासगंज हिंसा में मारे गये चंदन गुप्ता के परिवार वालों को 50 लाख रुपये मुआवजा दिये जाने की मांग की है। गुरुवार (1 फरवरी) को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (AMUSU) के सदस्यों ने अलीगढ़ रेंज के आईजी से मुलाकात की अलीगढ़ हिंसा के फरार अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। AMUSU के छात्रों ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि उन्होंने यूपी पुलिस से मांग की है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। AMUSU छात्र नेताओं ने कहा, ” हम राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार से अपील करते हैं कि चंदन के परिवार वालों को 50 लाख रुपये का मुआवाजा दिया जाए, साथ ही दूसरे पीड़ितों को भी राज्य सरकार उचित मुआवजा दें।” कासगंज हिंसा के मुख्य आरोपी सलीम को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, गुरुवार को उसे कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया है। कहा जा रहा है कि सलीम ने ही छत से चंदन के ऊपर गोली चलाई थी। हालांकि इस मामले के दो आरोपी वसीम और नसीम अभी भी फरार हैं। यूपी पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया है।

#Kasganj update~ Reclaiming Peace on the streets of Kasganj, Normalcy returns day by day. pic.twitter.com/RKzPnhySDK

— UP POLICE (@Uppolice) February 1, 2018