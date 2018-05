हिमाचल प्रदेश के कसौली में महिला अधिकारी शैलबाला शर्मा की सनसनीखेज हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को उत्तर प्रदेश के वृंदावन-मथुरा इलाके से गिरफ्तार किया है। सोलन के पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी है। आरोपी की सूचना देने वालों के लिए एक लाख रुपये के इनाम की भी घोषणा की गई थी। कसौली का हत्यारोपी होटल मालिक विजय सिंह 1 मई से ही फरार था। इस घटना के बाद से ही हिमाचल प्रदेश की पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी, लेकिन अब जाकर सफलता मिली है। कोर्ट के आदेश के बाद असिस्टेंट टाउन प्लानर शैलबाला शर्मा सोलन के धर्मपुर में स्थित नारायणी गेस्ट हाउस को ढहाने के लिए अन्य अफसरों और मजूदरों के साथ मौके पर पहुंची थीं। यह देखकर आरोपी विजय ने अपना आपा खो दिया था। उसने मजदूरों को डराने के लिए हवा में फायरिंग करनी शुरू कर दी थी। एक गोली शैलबाला को लगी थी, जिसके कारण मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। इस घटना में एक मजदूर भी घायल हो गया था। घटना के बाद विजय फरार हो गया था। पर्यटकों के लिए सुरक्षित न पाए जाने पर सोलन स्थित 13 होटलों और रेस्तराओं को ढहाने का आदेश दिया गया था। इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों की टीम गठित की गई थी। शैलबाला शर्मा को भी इसमें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सरकारी अधिकारी की सरेआम हत्या की घटना से पूरा प्रशासनिक अमला सकते में आ गया था।

Assistant Town Planner Shail Bala Sharma shot dead in Kasauli (HP) case: The accused (man sitting) has been arrested from Uttar Pradesh's Mathura. pic.twitter.com/SGe2AIuoy4

— ANI (@ANI) May 3, 2018