करवाचौथ पर महिला अधिकारियों ने व्रत रखा है मगर चांद का इंतजार वे ड्यूटी पर रहते हुए कर रही हैं। शहर को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। सरकारी मशीनरी को चलाने से लेकर चुनाव के काम की देखरेख करने का जिम्मा उनके कंधों पर हैं। इन सभी महिलाओं के काम बहुत अलग-अलग हैं, लेकिन इस करवा चौथ पर इन सब में एक बात कॉमन है वह है त्योहार पर रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे (RH) होने के बाद भी ये प्रोफेशनल महिलाएं काम पर जाना पसंद करती हैं, भले ही व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक का ही क्यों न हो।

UT चंडीगढ़ के होम डिपार्टमेंट की जॉइंट सेक्रेटरी राधिका सिंह कहती हैं, “जब मैं बिज़ी और डिस्ट्रैक्टेड होती हूं तो मुझे व्रत रखना आसान लगता है। हालांकि मैं कोई भी मेहनत वाला काम करने से बचती हूं, क्योंकि बिना खाने और पानी के शाम तक मैं थोड़ी थकी हुई महसूस करती हूं लेकिन बिज़ी रहने से यह बात आपके दिमाग में नहीं आती है कि आपको कितनी प्यास लगी है। ”

पंचकूला की डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (DCP) अदिति सिंह का शादी के बाद यह उनका पहला करवाचौथ है। वे कहती हैं, “त्योहार मनाने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर रस्म को पारंपरिक तरीके से ही किया जाए। मेरे प्रोफ़ेशन और उससे जुड़ी ज़िम्मेदारियों को देखते हुए, हो सकता है कि मैं करवा चौथ को सबसे पारंपरिक तरीके से न मनाऊं।”

पंजाब की जॉइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नवनीत बल के लिए करवा चौथ लगभग हमेशा वर्किंग डे रहा है। उन्होंने कहा, “मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं और मैंने 13 साल सर्विस में बिताए हैं। करवा चौथ का व्रत मैंने हमेशा ऑफिस में रखा है।”

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वहीं सिंधी स्वीट्स चेन की मालिक रुचि बजाज जो चंडीगढ़ में अपने सेक्टर 17 ऑफिस में बैठती हैं, उनके लिए करवा चौथ उसी बिजनेस के बीच सब्र का टेस्ट है जो इस त्योहार को दूसरों के लिए खास बनाता है। वे कहती हैं “दोपहर करीब 1.30 या 2 बजे तक आपको प्यास लगने लगती है और फिर तब मुश्किल होने लगता है क्योंकि आपको लगातार स्टाफ से बात करनी पड़ती है और काम निपटाने पड़ते हैं।” ये महिलाएं प्रोफेशनली ड्यूटी और पूजा के बीच बैलेंस बनाती हैं, जिससे यह साबित होता है कि उनके लिए करवा चौथ का मतलब काम पर कमिटमेंट्स निभाना जितना है, उतना ही व्रत रखना भी है।

राधिका के लिए दिन भर बिजी रहना व्रत पूरा करने का एक तरीका है। ऑफिस की जिम्मेदारियां के बीच उनका ध्यान भूख और प्यास भटक जाता है, हालांकि वह ज़्यादा मेहनत वाले कामों से बचने की कोशिश करती हैं लेकिन इस दिन रोज के काम के रूटीन में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत होती है। वह कहती हैं, “किसी और दिन हम मीटिंग्स के लिए भागते रहते हैं और पूरे दिन डेडलाइन पूरी करने की कोशिश करते हैं लेकिन करवा चौथ पर मैं दोपहर में थोड़ा आराम करने की कोशिश करती हूं, कम से कम आधा घंटे का रेस्ट भी मिल जाए तो इससे मुझे काफा तरोताज़ा महसूस होता है।”

‘काम के लिए रस्मों के साथ समझौता’

काम के लिए ट्रैवल करते समय राधिका को रस्मों के लिए कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। चंडीगढ़ के बाहर एक मीटिंग को याद करते हुए वह कहती हैं, “पिछले साल, मैंने एयरपोर्ट पर अपना व्रत तोड़ा था।” “व्रत तोड़ने से पहले मैंने अपने पति के साथ वीडियो कॉल पर पानी की बोतल से ‘अर्घ्य’ दिया था।” हालांकि राधिका मानती हैं कि कलीग्स के सपोर्ट से फर्क पड़ता है। सीनियर्स और कलीग्स काफी ध्यान रखने वाले होते हैं। वे आपको ऐसा काम नहीं देते जो फिजिकली थकाने वाला या हेक्टिक हो। इसलिए रूटीन फाइल वर्क आपको बिजी और एक्टिव रखता है, वह कहती हैं कि मेल कलीग्स भी सपोर्टिव होते हैं, जिससे अगले दिन कम मीटिंग्स होती हैं।

अदिति के लिए पुलिसिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां इमरजेंसी त्योहारों के खत्म होने का इंतज़ार नहीं करती। करवा चौथ का दिन अपने साथ कई प्रोफेशनल डिमांड लेकर आता है, जिसमें क्राइम की घटनाओं और लॉ-एंड-ऑर्डर की ज़िम्मेदारियों से लेकर ऑफिशियल मीटिंग्स तक शामिल हैं। वह कहती हैं कि ज़िम्मेदारियों की वजह से शायद उन्हें अपनी मर्ज़ी से जश्न मनाने का समय या फ़्लेक्सिबिलिटी न मिले लेकिन इससे इस मौके से जुड़ी भावना कम नहीं होती। वे आगे कहती हैं “मेरे लिए, यह त्योहार के पीछे की भावना, प्यार और साथ के बारे में उतना ही है जितना कि रीति-रिवाज़ों के बारे में..लेकिन हा यह मेरा पहला त्योहार है।”

त्योहारों की रस्मों के साथ बैलेंस

शादी के ग्यारह साल बाद भी नवनी हर साल ऑफिस में व्रत रखती हैं और त्योहारों की रस्मों के साथ ऑफिशियल ज़िम्मेदारियों को बैलेंस करती हैं। खाना तो छोड़ा जा सकता है लेकिन बिना पानी के बिज़ी वर्किंग डे बिताने के लिए काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मीटिंग, बातचीत और ऑफिस के रूटीन में बिना सोचे-समझे पानी का गिलास लेना आसान हो जाता है। “ऑफिस में जिस चीज़ का ध्यान रखना होता है, वह है पानी पीना। कभी-कभी हेल्पर अनजाने में पानी रख लेते हैं या आप मीटिंग के दौरान गिलास ले लेते हैं।”

हालांकि नवनी अपने बिज़ी शेड्यूल के बावजूद भी रस्मों के लिए समय निकालने की कोशिश करती हैं। उन्हें लगता है कि चुनौती व्रत में कम और सरकारी मांगो के बीच इसकी रस्मों को पूरा करने में ज़्यादा है। सालों से काम करते हुए करवा चौथ रखने की वजह से उनके दिन के दोनों हिस्से एक साथ हो जाते हैं और अक्सर उनके साथ काम करने वाले भी इसमें मदद करते हैं। वह कहती हैं, “हां, यह मुश्किल है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, लोग बहुत सपोर्टिव हैं।”

करवाचौथ के दिन उनकी मिठाई की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, इसलिए रुचि को सुबह से शाम तक काम पर रहना पड़ता है, स्टाफ का ध्यान रखना पड़ता है और यह देखना करना पड़ता है कि बिज़नेस ठीक से चले, जिससे अक्सर उसका दिन देर रात तक चलता रहता है। वह सुबह 9.30 बजे अपने ऑफिस पहुंच जाती हैं, लेकिन त्योहार की तैयारियां एक रात पहले ही शुरू हो जाती हैं। वह कहती हैं, “मुझे सरगी की याद आती है क्योंकि मुझे देर रात मेंहदी लगवानी होती है।

एक चीज जो मुझे करवा चौथ से एक रात पहले करना बहुत पसंद है, वह है अपने पति के साथ मेहंदी लगवाने जाना, चाहे काम कितना भी बिज़ी क्यों न हो लेकिन देर हो जाने की वजह से मैं सरगी के लिए उठ नहीं पाती।” 19 साल से शादीशुदा रुचि ने रेस्टोरेंट चलाने की असलियत के साथ-साथ त्योहारों की ज़रूरतों को भी समझना सीख लिया है। उनके लिए सबसे मुश्किल समय दोपहर का होता है जब वे काम पर होने की वजह से त्योहार का जोश प्यास और थकान में बदल जाता है।

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फ्लाइट में एक महिला ने उनसे उनकी आइल सीट पास वाली सीट छोड़ने के लिए कहा। महिला चाहती थी कि वह अपनी सीट बदल लें, ताकि वह लंबी यात्रा के दौरान अपने पति के बगल में बैठ सके। हार्वे ने सीट बदलने से इनकार कर दिया। हार्वे ने वीडियो कैप्शन में बताया है कि सीट बदलने से इनकार करने के बाद महिला करीब तीन घंटे तक रोती रही। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें-